Сломанные деревья и улицы под водой: названы последствия непогоды в Киеве

За минувшие сутки в Киеве подразделения пожарно-спасательной службы 70 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.

Как сообщает в Facebook пресс-служба главного управления ГСЧС в Киеве, 27 июня в результате непогоды произошел ряд событий, для ликвидации которых привлекались спасатели, а именно: падение деревьев на проезжую часть, на автомобили, на дома и на людей.

facebook.com/DSNSKyiv/

facebook.com/DSNSKyiv/

facebook.com/DSNSKyiv/

Спасатели выезжали 18 раз для уборки деревьев с автомобилей, 9 раз – для уборки деревьев с домов. Также спасатели осуществили 3 выезда для оказания помощи по буксировке автомобилей и 3 выезда на откачку воды (из подвала в детском саду, на проезжей части дороги вблизи метро "Левобережная" и из складского помещения).

Все остальные выезды спасатели осуществили для уборки деревьев с проезжих частей.

По данным служб 102 и 103, погибших в результате непогоды нет, травмы получили 7 человек, 2 из которых госпитализированы.

В результате непогоды в столице затопило некоторые подземные переходы, в частности, возле метро Академгородок:

facebook.com/KyivOperativ

Некоторые улицы фактически превратились в реки:

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня Киев накрыла сильная буря, ветер валил деревья и срывал крыши со зданий.

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