Сломанное бедро и шок: в поликлинике Киева ребенка привалило дверью

В одном из медучреждений Киева четырехлетний мальчик нечаянно задел трое металлических дверей, что привело к перелому бедренной кости и шоковому состоянию ребенка.

Несчастный случай произошел 13 января в помещении столичной детской поликлиники №2, что на проспекте Правды, 64 А. О нем с призывом о помощи к украинцам рассказал в Facebook киевлянин Александр Суворов.

По его словам, мама троих маленьких детей, заболевших ветряной оспой, привела их на прием к врачу. И когда в регистратуре она получала талон, мальчик нечаянно задел тяжелые металлические двери, что стояли у стены и в результате завалили ребенка.

В поликлинике Киева на 4-летнего мальчика упали металлические двери

"Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было. Слава Богу! Рядом стояли мужчины, которые быстро помогли поднять тяжелую дверь", – добавил Суворов.

Несмотря на то, что его родные находились в медицинском учреждении, врачи вызвали пострадавшему мальчику скорую помощь, которая ехала в течение 20 минут. Ребенок же все это время просто лежал на полу.

"И рядом – мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся брать ответственность, поэтому все ждали скорую", – добавил киевлянин.

Позже мальчика госпитализировали в детскую клиническую больницу №1. Ему нужна операция, которую, однако, перенесли из-за заболевания ветряной оспой – пока состояние ребенка не улучшится.

Мальчику нужна срочная операция Facebook/Александр Суворов

Александр обратился к тем, кто стал свидетелем травмирования четырехлетнего мальчика в медучреждении, а также к неравнодушным украинцам с призывом помочь как в расследовании несчастного случая, так и с лечением ребенка.

"Желаю всем крепкого здоровья, будьте внимательны, берегите себя и своих детей. Дети – это наше будущее!" – подытожил он.

Телефон: (063) 721 89 57, Ярослава.

Карта ПриватБанка 4149 4996 4568 5544 на имя мамы мальчика Альбольболь Ярославы Владимировны.

Официальные данные о несчастном случае озвучили в полиции Киева. Отмечается, что в больнице уже начали соответствующую проверку.

"В Подольское управления милиции по спецлинии 102 поступило сообщение от женщины о том, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упала дверь, в результате чего он получил телесные повреждения. Мальчика госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара. На месте происшествия следственно-оперативная группа территориального управления полиции и работники сектора ювенальной превенции провели ряд необходимых первоочередных действий", – рассказали в пресс-службе.

В полиции сообщили, что собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. "Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка этому событию. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося", – добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в детской городской больнице №1 Киева, где разразился скандал из-за издевательств с годовалого ребенка, пытались скрыть имена причастных врачей.

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