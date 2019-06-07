Убийство ребенка под Киевом: появились новые скандальные факты о подозреваемом

Один из полицейских, который подозревается в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, трижды уклонялся от службы в зоне ООС.

Он подлежал обязательной ротации на Донбасс как правоохранитель, который не прошел переаттестацию, но восстановился через суд, рассказал глава Нацполиции Сергей Князев "1+1".

"Один из них (подозреваемых. – Ред.) почему-то трижды избегал ротационного направления на восток. И именно в мае был последний раз, когда ему в очередной раз предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда", – уточнил Князев.

Приходько Укринформ

Петровец Страна

Он не назвал имени этого подозреваемого, но подчеркнул, что он был восстановлен на службе в 2018 году. Как сообщалось ранее, оба фигуранта расследования, Владимир Петровец и Иван Приходько, были уволены из органов и затем взяты обратно.

Как писал OBOZREVATEL, пятилетний Кирилл, которого 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области, по данным следствия, ранили в голову из пистолета пьяные полицейские, умер в больнице, не приходя в сознание.

Во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

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