Ну що, добрий вечір. Після цього посту вступаю в війну з забудовником ЖК Сігнатура, бо це вже не просто суспільний інтерес, а і мій особистий життєвий простір. Брутальний скелет, який вже нависає над Гудвайном на Мечникова, зараз нараховує 12 поверхів. Поверхів мало бути 16, але комісія Мінкульта своїм голосуванням узаконила збільшення їх до 24-х.

Вчора я дивилася стрім Сергія Лещенка про те, як ця сама комісія несподівано для себе самої провалила рішення про забудову біля Ботанічного сада. В головуючого було таке обличчя, ніби він щойно проковтнув їжака. Він почервонів і почав клеїти дурня, що не може порахувати до 11-ти. Саме стільки було голосуючих, а піднятих рук "за" - п'ять. Будь-який учень третього класу скаже вам, що 5 з 11-ти - це меншість. А цей почав лепетати про якесь пріорітетне право головуючого, мовляв, не факт, що рішення не пройшло.

Подивіться це відео. Саме так виглядає корупція, в якої "что-то пошло нє так":

А це - деталі про саму комісію. Як стверджують "Наші гроші", ці люди - здебільшого колишні держреєстратори Мінюста, які поняття не мають, що таке охорона культурної спадщини.

Скандальній забудові на Мечникова більше 10-ти років. За цей час місцеві мешканці неодноразово перекривали рух автотранспорту, намагаючись пояснити, що саме так буде виглядати трафік після того, як тут виросте хмарочос.

Крім того, люди наголошували, що будівництво ведеться на зсувонебезпечній ділянці, що може призвести до повторення Куренівської трагедії на Липках (вул. Мечникова, пров. Мар'яненка, та Гордієнка), обваливши з десяток радянських багатоповерхівок.

Про небезпеку такого рішення комісії Мінкульта я сьогодні говорила з міністром Євгеном Ніщуком. Сподіваюсь, він зупинить цей безпринципний шабаш, від якого вже і так потерпає і місцева громада, і інфраструктура, яка в цьому районі дихає на ладан, і зовнішній вигляд середмістя столиці.

Отже, сьогодні згадала досвід Соні Кошкіної, яка намагається подолати збільшення поверховості на Сінному. До речі, той самий забудовиник, але зараз - той випадок, коли злочин мінкультівського бестіарія можна ще зупинити. Ніякого збільшення поверховості - і крапка.

Ярослав Діденко, Масі Найєм та всі, хто боровся проти скандальної забудови на Мечникова - я з вами.