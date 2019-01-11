МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Штурмовали Зеленского? Полиция заявила о нападении на офис в Киеве

7.4тЧитать материал на украинском

В пятницу, 11 января, в Киеве неизвестные устроили штурм офисного здания одного из подразделений Национальной полиции Украины.

О конфликте, произошедшем на улице Большой Васильковской, сообщили в Facebook ГУ Нацполиции в Киеве. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

"Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам, а затем десять человек доставили в управление полиции. В настоящее время ситуация спокойная", – сказано в сообщении.

Новости
Дерзкое похищение парня под Киевом: момент попал на видео
Штурмовали Зеленского? Полиция заявила о нападении на офис в Киеве

Информатор

Штурмовали Зеленского? Полиция заявила о нападении на офис в Киеве

Информатор

На вызов прибыли сотрудники патрульной службы, которые зафиксировали наличие у одной из сторон конфликта документов на офис.

Отмечается, что началось все со словесной перепалки, а дальше люди в гражданском попытались в открытую напасть на сотрудников Нацполиции. В ответ на это был применен газ.

Штурмовали Зеленского? Полиция заявила о нападении на офис в Киеве

Информатор

Штурмовали Зеленского? Полиция заявила о нападении на офис в Киеве

Информатор

Штурмовали Зеленского? Полиция заявила о нападении на офис в Киеве

Информатор

Как уточняет "Информатор", после этого под офисом собралось около 40 человек спортивного телосложения, которые были настроены агрессивно.

Примечательно, что в некоторых СМИ появилась информация о том, что помещение, которое оказалось в центре конфликта, принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому.

В частности, "Телеканал 24" пишет, что владельцами офиса являются жена Зеленского Елена и один из продюсеров "95 Квартала" Сергей Шефир.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Comments.UA

Сообщается, что это подтвердил сотрудник фирмы, которая находится в здании. "Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют. Существует некое общество, которое имеет первоочередное право покупки офиса, его интересы нарушили, и теперь компания судится в Печерском суде", – заявил мужчина.

Официального подтверждения данные о владельцах офиса пока не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за несколько месяцем похитили двух мужчин. В обоих случаях фигурировал один и тот же автомобиль.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
35
Смешно
13
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
1."неизвестные устроили штурм офисного здания одного из подразделений Национальной полиции Украины", т.е. 2 стороны - НПУ и неизвестные. 2."...сотрудники патрульной службы, которые зафиксировали наличие у одной из сторон конфликта документов на офис." Интересно, у какой из сторон - у НПУ или неизвестных? 3."...помещение, которое оказалось в центре конфликта, принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому". О как! Таки рассмешили комика! Интересно, писатель - не читатель? Вроде как праздники кончились. Бодун должен был бы испариться.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Совсем эти полициянты оборзели!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги