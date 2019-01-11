Штурмовали Зеленского? Полиция заявила о нападении на офис в Киеве

В пятницу, 11 января, в Киеве неизвестные устроили штурм офисного здания одного из подразделений Национальной полиции Украины.

О конфликте, произошедшем на улице Большой Васильковской, сообщили в Facebook ГУ Нацполиции в Киеве. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

"Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам, а затем десять человек доставили в управление полиции. В настоящее время ситуация спокойная", – сказано в сообщении.

Информатор

Информатор

На вызов прибыли сотрудники патрульной службы, которые зафиксировали наличие у одной из сторон конфликта документов на офис.

Отмечается, что началось все со словесной перепалки, а дальше люди в гражданском попытались в открытую напасть на сотрудников Нацполиции. В ответ на это был применен газ.

Информатор

Информатор

Информатор

Как уточняет "Информатор", после этого под офисом собралось около 40 человек спортивного телосложения, которые были настроены агрессивно.

Примечательно, что в некоторых СМИ появилась информация о том, что помещение, которое оказалось в центре конфликта, принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому.

В частности, "Телеканал 24" пишет, что владельцами офиса являются жена Зеленского Елена и один из продюсеров "95 Квартала" Сергей Шефир.

Владимир Зеленский Comments.UA

Сообщается, что это подтвердил сотрудник фирмы, которая находится в здании. "Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют. Существует некое общество, которое имеет первоочередное право покупки офиса, его интересы нарушили, и теперь компания судится в Печерском суде", – заявил мужчина.

Официального подтверждения данные о владельцах офиса пока не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за несколько месяцем похитили двух мужчин. В обоих случаях фигурировал один и тот же автомобиль.

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