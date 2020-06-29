В Деснянском районе Киева шестилетнего мальчика жестоко избил крестный отец. Ни мать, ни другие взрослые не попытались защитить Владика. Более того, обманули врачей, заявив, что ребенок выпал из окна.

OBOZREVATEL выяснил подробности о семье пострадавшего ребенка и о человеке, который едва не стал убийцей.

Тревогу забили врачи

Скорая помощь приехала на вызов о выпавшем из окна ребенке около часа ночи 25 июня. Однако оказалось, что пострадавший мальчик находится в квартире. Шестилетний Владик получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в больницу "Охматдет".

Приехавшие на место ЧП правоохранители увидели залитую кровью ребенка квартиру. Кровь была на диване, на полу и даже на стенах. В самой квартире – мать ребенка, пьяные мужчины и перепуганный девятилетний брат Владика.

В квартире на третьем этаже жестоко избили 6-летнего Владика

Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, взрослые были в состоянии алкогольного опьянения.

"Проведя ряд первоочередных следственных действий, мы выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, сообщив им, что ребенок якобы выпал из окна", – сказал он.

Что послужило причиной жестокого избиения – точно неизвестно, однако, по словам свидетелей, крестному "что-то не понравилось".

В прокуратуре Киева рассказали, что подозреваемый в компании нескольких мужчин и матери мальчика вместе выпивали. Впоследствии мужчина пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки – мальчики 6-ти и 9-ти лет. Схватил младшего и начал бить руками и ногами, швырять на пол. В результате у Владика закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, ушибы внутренних органов и т.д.

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи, а подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Жестокое преступление произошло в многоэтаж по ул. Шолом-Алейхема в Киеве (Google Maps)

Бросил родного ребенка

Как выяснил OBOZREVATEL, подозреваемым в жестоко избиении ребенка оказался житель Волынской области 38-летний Андрей Савенюк. Он родом из села Замшаны Ратновского района, там же прожил много лет.

Местные жители рассказали, что он женился после того, как забеременела его подруга-старшеклассница. Однако вместе прожили примерно год.

Бывшая жена Андрея рассказала журналистам OBOZREVATEL, что их общему ребенку уже больше десяти лет. Однако все эти годы отец никак не помогал.

"Был короткий период, когда он звонил, вот и все. Но никакой помощи мы не видели, ребенком он не интересуется. Где он живет, чем занимается – не знаю. У меня нет даже его телефона", – поделилась женщина.

Мужчина является неплательщиком алиментов (Единый реестр должников)

Местные правоохранители рассказали OBOZREVATEL, что "фигуранта" хорошо знают. Он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Последний раз в 2017 году – за кражу получил три года условно.

В 2017 году Андрей Савенюк получил три года условно за кражу (Единый реестр судебных решений)

Узнав о том, что Андрей жестоко избил маленького ребенка, не удивились. "Очень вспыльчивый, когда выпьет. С головой не дружит", – добавили они.

Также рассказали, что когда мужчина приезжал с друзьями и хотелось выпить, погулять, то выходили на "охоту" – обворовывали односельчан. А как только он попадал в поле зрения правоохранителей, сразу же сбегал. Говорят, то в Киев, то в Москву. В Замшанах его не видели уже около года.

Трагедию можно было предотвратить

В полиции Киева после ЧП рассказали, что 9-летнего брата пострадавшего мальчика изъяли из семьи сотрудники службы по делам детей и семьи Деснянской РГА. Также выяснилось, что в прошлом женщина привлекалась к админответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Тем не менее двое сыновей росли с ней, причем в ужасных условиях.

"В квартире на третьем этаже был, по сути, притон. Там живут Наталья с детьми, ее сожитель, родственник и квартиранты. Изо дня в день пьянки. Саму Наталью без бутылки на улице не встретишь", – рассказали соседи.

Полицейские с подозреваемым в квартире, где был избит ребенок

По их словам, дети были неухоженные и недосмотренные, недоедали.

"Жалко до слез. Куда смотрит полиция, детские службы – это же ужас. Все начинают шевелиться, только когда ребенок пострадает или погибнет", – рассказала Ольга.

Еще одна соседка добавила, что когда к Наталье приходили социальные службы, та просто не открывала дверь...