"Интересные народности": в УЗ объяснили нашествие ромов на ж/д Киева

Работники "Укрзалізниці" не имеют права выгонять ромов из киевского вокзала, так как это будет нарушать их права и свободы.

В пресс-службе УЗ сообщили "Обозревателю", что ситуация с ромами на киевском вокзале достаточно тонкая, но как и им, так и любому человеку, работники железной дороги не могут запретить находиться в помещении вокзала.

"Да, есть порядок, есть отдельные залы ожидания повышенной комфортности, туда действительно проход при наличии проездного документа, а в других помещениях... Там разные люди бывают, иногда ночуют и благонадежные, я очень условно, и не благонадежные", – рассказали в пресс- службе.

Само же нашествие группы ромов в УЗ объяснили "сезонной миграцией".

"Да большое количество людей, это сезонные, это такие интересные народности, путешествующие. Сезонные миграции, можно так назвать. Но функция УЗ принимать и отправлять поезда, мы обеспечиваем безопасность движения поездов, перевозки пассажиров, обслуживания пассажиров", – пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в патрульной полиции нет никаких оснований выгонять нашествия ромов из Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, потому, что те не нарушают общественный порядок.