Под Киевом убили сестру жертвы резонансного ДТП: все подробности

На Киевщине нашли мертвой сестру жертвы резонансного ДТП, юриста Ирину Ноздровскую.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Тимофийчук.

"Иры с нами больше нет", - написал он.

По его словам, женщину нашли в реке возле поселка Демидов на Киевщине. Она была полностью раздета.

Эту информацию уже подтвердили в полиции, передает "УП".

"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская - Ред). Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", - сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Также о жуткой находке рассказал глава профсоюза МВД Илья Кива. По предварительным данным, женщину сбросили с моста в реку, передает "112 Украина".

"Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", - заявил он.

Правоохранители на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего и открыли уголовное производство. На месте работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.

"Разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь", - констатировал Кива.

Стоит отметить, что он поругался с волонтером, который занимался поисками Ноздровской. Это произошло на почве разговора о гибели, который слышала ее дочка. Кива заявил мужчине, чтобы он думал, что говорит.

Отметим, что мама Ирины Ноздровской до сих пор не может отойти от убийства первой дочери. Сеть очень растрогала ее речь в суде.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно об исчезновении Ноздровской.

Отметим, что, по словам журналиста Владимира Тимофийчука, Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил пьяный водитель Дмитрий Россошанский. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. Даже по этому поводу было открыто несколько уголовных производств.

В конце декабря 2017 года было последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".

Об исчезновении Ноздровской писала у себя в Facebook и заместитель шеф-редактора "Обозревателя" Анна Молчанова. По ее словам, родные женщины утверждали, что она не могла "загулять", ведь всегда была на связи с родными, с дочкой.

Молчанова вспоминает, что убитая юристка никого не оставляла в беде.

Перед этим Ноздровская помешала добиться им амнистии.

В ноябре 2017 года Ирина Ноздровская приходила в эфир ОBOZ TV. Тогда она рассказала о том, что уже не верит в возможность добиться справедливого наказания для убийцы своей сестры, но продолжает бороться.

"Доказать любую справедливость в нашей стране нереально. Я общаюсь со многими потерпевшими, у которых водители в состоянии опьянения убили близких людей, и каждый человек, который столкнулся с такими обстоятельствами, знает, что законы действуют только на бумаге. Я уже не знаю, как доказать справедливость. Уже просто потеряла надежду. Но я очень принципиальный человек, и я буду это доказывать.", — говорила Ноздровская.

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