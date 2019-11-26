"Счастливчик!" Появилось фото участника жуткого ДТП с Кулебой

В сети показали фото 21-летнего парня, который в Киеве попал в ДТП вместе с Уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Назар Приходько. "Парню 21 год (1998 г.р.), он из Гатного Киево-Святошинского района Киевской области и зовут его "П...". Все", – написал он.

По словам Приходько, кроме того, парень – счастливчик, так как не будь на том перекрестке камер слежения, виновником аварии могли признать именно его.

ДТП с Николаем Кулебой

Кроме того, стало известно, что несколько адвокатов уже предложили свою юридическую помощь парню.

Парень, попавший в ДТП вместе с Кулебой Facebook Назара Приходько

Как сообщал OBOZREVATEL,

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