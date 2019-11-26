"Счастливчик!" Появилось фото участника жуткого ДТП с Кулебой

В сети показали фото 21-летнего парня, который в Киеве попал в ДТП вместе с Уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой.
Снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Назар Приходько. "Парню 21 год (1998 г.р.), он из Гатного Киево-Святошинского района Киевской области и зовут его "П...". Все", – написал он.
По словам Приходько, кроме того, парень – счастливчик, так как не будь на том перекрестке камер слежения, виновником аварии могли признать именно его.
ДТП с Николаем Кулебой
Кроме того, стало известно, что несколько адвокатов уже предложили свою юридическую помощь парню.
Парень, попавший в ДТП вместе с Кулебой
Facebook Назара Приходько
Как сообщал OBOZREVATEL,
ДТП с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой попала на камеры видеонаблюдения.
На кадрах заснято столкновение микроавтобуса и автомобиля Toyota. Легковой автомобиль, в котором находился чиновник со своими детьми, после удара врезался в отбойник.
В сети предположили, что авария случилась из-за невнимательности политика. Предварительно, он поехал на красный сигнал светофора.
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