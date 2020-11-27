Рекордное количество киевлян попало за сутки в больницы с начала пандемии

В Киеве за прошедшие сутки, 26 ноября, госпитализировали наибольшее количество киевлян с начала пандемии – 121 пациента.

Всего в стационарах медучреждений города лечатся 2088 больных COVID-19, из них 31 ребенок. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей", – сказал он.

Мэр также подчеркнул, что в тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека, под аппаратами ИВЛ – 30 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, до 2 декабря в Кабинете министров не намерены принимать решения о введении новых карантинных ограничений или об отмене карантина выходного дня.

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