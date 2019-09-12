"Реальный ад с чертенком!" Киевляне выяснили причину вонючего дыма. Фото и видео

Под Киевом местные жители выяснили причину постоянной вони и копоти – это оказался нелегальный мини-завод по добыванию жидкого топлива.

Об этом сообщает Инна Олейниченко в Facebook. По ее словам, он находится на территории Гнедынской сельрады Бориспольского района (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Более года жители прибрежных районов чувствуют ужасный запах гари. Они решили поехать на место, откуда несется запах, и обнаружили там огромное количество автомобильных шин, которые жгут, из этого потом выбирают металл на реализацию. Также из сжигания этих шин добывается так называемая легкая нефть.

Киевляне обнаружили нелегальный завод по добыванию жидкого топлива Facebook Инна Олейниченко

"Там стоят огромные печи, вокруг кучи переработанных горелых шин, так же огромное количество сажи. Она под ногами, ноги просто в ней утопают. Еще огромные баки с уже добытым топливом. Вонь, копоть и сажа. А недалеко от этой территории пасутся коровки, молочная частная ферма, теплицы с огурчиками и др. Кстати возле самих печей ужасно воняет газом. Газ, баки с топливом – это все запросто может рвануть. Даже страшно представить какой силы может быть взрыв", – написала Олейниченко.

Кроме того, на территории так называемого завода работает парень, которому только исполнилось 18 лет.

"На него невозможно было смотреть. Он весь чёрный от копоти и сажи. Одни глаза. Мы пытались его вразумить, что ж он делает, зачем пришёл туда работать, скорее всего не легально, он же не жилец, максимум лет 5. За какие деньги он на все это подписался. Сказал "достаточно". Позже, когда полиция его допрашивала, он назвался. Макутин Ян Владимирович", – отметила женщина.

Жители окружающих сел (Петропавловское, Гнедин, Вишеньки) написали коллективные обращения в Бориспольскую раду. Полиция составила акт и допросила "несчастного" работника.

"В тот вечер мы добились остановки работы печей. Вряд ли это надолго. Участок находится в частной собственности и по документам предназначен для сельскохозяйственных нужд. А по факту – это ужас", – подытожила женщина.

Под Киевом обнаружили "завод" по добыванию жидкого топлива Facebook Инна Олейниченко

На "заводе" добывают топливо из горелых шин Facebook Инна Олейниченко

На "заводе" работает 18-ти летний парень Facebook Инна Олейниченко

Киевляне обнаружили нелегальный "завод" по добыванию жидкого топлива Facebook Инна Олейниченко

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 10 сентября Дарницкий район Киева окутали дым и гарь, затянув небо смогом.

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