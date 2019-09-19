"Просто хотел внимания": киевскому "террористу" наняли адвоката

Алексею Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве и открыл стрельбу по полицейскому дрону, наняли адвоката. Ему грозит пожизненное заключение.

Политический контекст в угрозах мужчины отсутствует, мотивом стала бытовая ситуация, написал на своей странице в Facebook участник ООС Олег Голтвянский (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Благодаря Георгию Туке (экс-замминистра по вопросам ВПО и ВПЛ. – Ред.) мы нашли Алексею адвоката. Будем максимально стараться уменьшить ему срок. Человек воевал за Украину и не заслужил пожизненного", – высказал свою точку зрения Голтвянский.

Он также сообщил, что Белько был бойцом спецназа, участвовал в АТО и является патриотом.

Задержание Белько спецназом Facebook Тука

"Тут проблема другая – отсутствие реабилитации и возможности интеграции в общество после войны. Он просто хотел привлечь к себе внимание", – предположил Голтвянский.

Алексей Белько Facebook Олег Голтвянский

В то же время, он не исключил, что в момент захвата моста Метро бывший военный мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Установлением этого факта будет заниматься экспертиза правоохранителей.

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября около 16:00 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу на мосту Метро и грозился взорвать сооружение. Несколько часов подряд движение автомобилей и метро было ограничено, а на дорогах образовался транспортный коллапс. Событие квалифицировали как подготовку теракта.

Вначале сообщалось, что мужчина якобы требовал от властей Украины "прекратить капитуляцию на Донбассе", но позже стало известно, что он требовал привести свою девушку Алену, с которой у него был конфликт.

После операции спецподразделений КОРД и Альфа мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление.

У стрелка не нашли взрывчатку, перед штурмом полиции он выбросил карабин.

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