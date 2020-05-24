Шоумен, волонтер и член партии "Голос" Сергей Притула считает, что вопрос баллотирования в мэры Киева нужно рассматривать комплексно.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сергей Притула

"Должность Киевского городского головы – это очень круто и очень почетно, и очень ответственно. Но без конструктивного большинства в Киевсовете эта должность превращается в должность человека, который ходит и перерезает ленточки на открытии новой школы. Если она откроется. То есть рыпаться на такой высокий пост, не понимая, как будет выглядеть сотрудничество с депутатским корпусом в Киевсовете, это, как минимум, безответственно. Поэтому этот вопрос требует очень серьезных размышлений", – отметил Притула.

По его словам, он сейчас находится в ситуации, когда многое надо обдумать и взвесить.

"И я буду очень благодарен, если меня не будут пушить к преждевременным принятиям каких-то решений. Я всегда стараюсь в своей жизни хорошо взвешивать, прежде чем делать какие-то шаги", – добавил шоумен.

Он подчеркнул, что если решаться на такой серьезный "челлендж", как борьба за кресло мэра столицы, то для этого однозначно нужна профессиональная команда, на которую можно не бояться делегировать часть полномочий.

"И желательно, чтобы это была команда не участников "Вар'яти-шоу", а команда профильных специалистов", – сказал Притула.

При этом он предположил, что можно окружить себя преданными людьми, как это сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Но я хотел бы, претендуя на какие-то должности, окружать себя людьми, которые являются бюрократами каждый в своей сфере деятельности. Я специально употребляю слово "бюрократ", потому что я очень хотел бы, чтобы мы отходили от восприятия этого слова и понятия в таком виде, как нам его оставила советская политическая система, где это было что-то плохое. На самом деле бюрократы – это "кровь" государственного управления, это "мясо" государственного управления, это те, кто создает фундаменты, цементирует их в смысле деятельности государственных институтов", – заключил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Голос" не исключили, что Сергей Притула может стать кандидатом от политсилы на выборах мэра Киева.

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