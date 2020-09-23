Пожар на территории колонии под Киевом: названы основные версии

Специалисты рассматривают три основные версии пожара, который произошел на территории Бориспольской исправительной колонии №119.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, ранее в этом здании, где размещено производство паллет, уже был пожар.

"Возгорание произошло после того, как работники покинули цех. Первая версия – кто-то из заключенных курил и бросил окурок, что и привело к пожару. Вторая – случайная искра, которая привела к тлению опилок, а в дельнейшем – к пожару. При этом не исключена неисправность электропроводки. В результате пожара никто не пострадал", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Мартусовка Киевской области 22 сентября произошел пожар на территории Бориспольской исправительной колонии №119.

Отметим, что министр юстиции Денис Малюська в июле заявлял о переносе киевского СИЗО в Бориспольскую исправительную колонию №119. Тогда речь шла о подготовке к тендеру на разработку проектно-сметной документации и дальнейшем тендере на реконструкцию объекта.