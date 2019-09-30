Зеленский в Бабьем Яру: раскрыта тайна скандальных фото

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бабий Яр 29 сентября в 78-ю годовщину трагедии, однако сделал это во второй половине дня – после официальных мероприятий.

К такому выводу пришел украинский историк и публицист Алексей Зинченко в Facebook, проанализировав фотографии главы государства в очках и с букетом цветов (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

По его словам, Зеленского привезли фотографироваться уже после того, как главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента за отсутствие на церемонии.

Зеленский в Бабьем Яру коллаж

"На фото - Зеленский у подножия советского монумента жертвам Бабьего Яра. Это не у Меноры. Они были сделаны в теплом свете перед заходом солнца. Лучи падают с западной стороны. Где-то в 17:30", – написал Зинченко.

Он напомнил, что в воскресенье утром в Киеве шел дождь, а корзины цветов "от Зеленского" появились около 9:50.

Историк также обратил внимание на то, что где-то в момент фотосессии президента в столице перекрывали улицу Елены Телиги, где и находится урочище Бабий Яр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Владимир Зеленский попал в громкий скандал:

главный раввин Украины Яков Дов Блайх на ежегодном Марше памяти жертв Бабьего Яра заявил, что Зеленский первым среди украинских президентов не взял участие в публичных памятных мероприятиях в день годовщины начала расстрелов.

Объединенная еврейская община поддержала Зеленского и выразила протест против заявлений Блайха, назвав его звангажированной политической фигурой с испорченной репутацией.

Позже в сети появились фото из Бабьего Яра с Зеленским в темных очках и цветами в руках, на которых заметили противоречия.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в свою очередь заявила, что Зеленский посетил мемориальный комплекс "Бабий Яр" как частное лицо.

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