Зеленский собрал "слуг народа" для выбора кандидата в мэры Киева

Зеленский и "Слуга народа" будут выбирать кандидата в мэры Киева.

В четверг, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский собрал фракцию "Слуги народа" в КВЦ "Парковый", чтобы выбрать кандидата в мэры Киева.

Праймериз были запланированы на 18:30, однако позже в сети сообщили, что президент должен приехать в 19:00. При этом журналистов на мероприятие не пустили, вход в помещение строго по спискам, передает "Страна" в Telegram-канале.

Вход в КВЦ "Парковый" строго по спискам. Фото - "Страна"

Зал, где будет проводить праймериз "Слуга народа". Фото - "Страна"

По словам журналистов, голосование будет тайным. При этом разрешено выбрать сразу двух кандидатов. Среди претендентов – Ирина Верещук, Дмитрий Гурин, Александр Дубинский, Александр Качура. Об участии Николая Тищенко пока что не сообщается.

В свою очередь нардеп Александр Качура, который также претендует стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа", раскритиковал проведение праймериз.

Он заявил, что это "псевдопраймериз" и кандидат уже якобы подготовлен и известен. По словам Качуры, кандидатам не дали подготовить программу, а выбор якобы сделали кулуарно и без конкурса.

Нардеп намерен пожаловаться Зеленскому, поскольку, по его словам, календарный план праймериз составляет от недели до двух, а не один день.

(Видео - Вести)

Как передает "Страна", состоянием на 19:30 успели выступить Верещук и Гурин.

"Верещук сказала, что была уже мэром и знает, как руководить городом. Пообещала, что за неё не придется краснеть. Кандидат Гурин, выступая, сказал, что все киевляне при нем пойдут "в одно место". Раза три повторил. Президент чуть от смеха не лопнул", – передает источник.

Затем взял слово Дубинский, заявив: "Если я кем-то занимаюсь, то до конца. По ворам нужно бить сильно".

Как писал OBOZREVATEL, во внутрипартийном праймериз "Слуги народа", как сообщалось официально, принимают участие четверо депутатов: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Накануне о желании баллотироваться в мэры Киева также заявил Дмитрий Гурин.