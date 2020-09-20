Зеленский пояснил, почему "понаехавшие" могут управлять Киевом, и "заглянул" в историю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективно управлять Киевом сможет не только коренной житель, и поддержал кандидата на должность мэра от "слуг" Ирину Верещук.

Об этом глава страны сказал в воскресенье, 20 сентября, на съезде киевской ячейки партии "Слуга народа". Трансляция события велась на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин.

Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный "киевским Гауди" архитектор Городецкий", – отметил Зеленский.

"Нет, это не означает, что Киеву не приносили славу люди, рожденные здесь. Достаточно вспомнить Сикорского, Малевича, Лобановского. Просто чтобы работать на благо города – необязательно быть "коренным", – продолжил президент.

Он подчеркнул, что кандидату необходимо обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, "и вкладывать в этот город свое сердце и душу".

"Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук", – сказал украинский глава.

Президент также напомнил, что в прошлом году в одном из рейтингов по качеству жизни Киев занял 173-е место, уступив столицам Габона и Уганды. Среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.

"При этом Киев среди лидеров в рейтинге за уровнем загрязненности воздуха, который возглавляет второй год подряд, и в рейтинге самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно поднимается на десятки позиций вверх", – подчеркнул он.

Зеленский сказал, что хотел бы видеть столицу городом, который "тонет в цвете каштанов, а не МАФов возле каждой станции метро".

"Где, возвращаясь домой вечером, не участвуешь в многочасовом квесте "найти себе место для парковки", где устроить ребенка в детский сад – не будет невозможной миссией, где величественные склоны Днепра будут радовать глаз всех, а не только жителей построенных рядом небоскребов. Где будут снимать лучшие фильмы и будут приезжать туристы со всего мира. Город для киевлян, всех украинцев и гостей столицы", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский подписал законопроект №3995, который разрешил кандидатам баллотироваться на местных выборах без предоставления справки о судимости.