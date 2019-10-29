Выборы мэра Киева: названы фавориты гонки

Если бы выборы мэра Киева состоялись в середине октября, то в тройку лидеров избирательной гонки могли бы войти действующий глава столицы Виталий Кличко, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Андрей Пальчевский.
Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 11 по 22 октября.
В целом распределение сил между кандидатами в мэры украинской столицы, учитывая мнение киевлян, которые уже определились с выбором, выглядит так.
Кличко, Ткаченко и Пальчевский
36,6% – Виталий Кличко.
18% – Александр Ткаченко.
12,6% – Андрей Пальчевский.
8,6% – Александр Попов.
8,1% – Николай Томенко.
5,7% – Борислав Береза.
4,7% – Андрей Ильенко.
3,2% – Владимир Бондаренко.
1,2% – Сергей Гусовский.
1,5% – другие кандидаты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
группа народных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.
Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что до конца года провести выборы в Киеве невозможно, так как нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации.
Источник в "Слуге народа", комментируя обсуждения законопроекта "О столице", заявил, что перевыборов мэра Киева Виталия Кличко в декабре не будет, а досрочные местные пройдут по всей Украине в апреле 2020 года.
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