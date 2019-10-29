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29 октября • обновлено в 12:53
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Выборы мэра Киева: названы фавориты гонки

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Если бы выборы мэра Киева состоялись в середине октября, то в тройку лидеров избирательной гонки могли бы войти действующий глава столицы Виталий Кличко, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Андрей Пальчевский.

Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 11 по 22 октября.

В целом распределение сил между кандидатами в мэры украинской столицы, учитывая мнение киевлян, которые уже определились с выбором, выглядит так.

Кличко, Ткаченко и Пальчевский

Кличко, Ткаченко и Пальчевский

Новости
Досрочные выборы мэра Киева: в "Слуге народа" прояснили планы

  • 36,6% – Виталий Кличко.

  • 18% – Александр Ткаченко.

  • 12,6% – Андрей Пальчевский.

  • 8,6% – Александр Попов.

  • 8,1% – Николай Томенко.

  • 5,7% – Борислав Береза.

  • 4,7% – Андрей Ильенко.

  • 3,2% – Владимир Бондаренко.

  • 1,2% – Сергей Гусовский.

  • 1,5% – другие кандидаты.

Выборы мэра Киева: названы фавориты гонки

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Тема
Выборы в Киеве
Персоны
Виталий Кличко Александр Ткаченко Андрей Пальчевский
Место
Украина
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