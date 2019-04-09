Выборы-2019: в Киеве выстроилась рекордная очередь избирателей. Видео

В Киеве выстроилась огромная очередь из украинцев, которые захотели изменить место голосования на время проведения второго тура выборов президента Украины.

Экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец опубликовал в Facebook видео, на котором показаны сотни избирателей, которые намерены проголосовать не по месту регистрации.

"Власти можно только поблагодарить за такую "замечательную" организацию процесса по изменению места голосования и за "внедрение" электронного правительства", – рассказал он, отметив, что очередь образовалась в Шевченковском районе столицы.

Экономист в комментариях под постом добавил, что для второго тура смену регистрации позволили начать только позавчера (7 апреля) и закончится она в следующий понедельник (15 апреля).

Также журналист Оксана Матиек опубликовала фото очереди украинцев в Киеве, которые собрались подать заявление о смене места голосования.

"Чтобы вы понимали, это очередь на изменение места голосования в 8 утра. И это притом, что рабочий день начинается только в 9 утра. В списке желающих подать заявление зарегистрировалась 115-ой в очереди. На все про все у меня ушло около двух часов", – отметила она.

Матиек подчеркнула, что среди желающих изменить место голосования было около 80% молодежи.

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины не по месту регистрации, избирателю необходимо пройти процедуру временного изменения места голосования.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!