Вспомнил о Порошенко: Зеленский захотел дебатов между Кличко и Верещук

Президент Владимир Зеленский поддержал идею проведения дебатов между мэром Киева Виталием Кличко и кандидатом на эту должность от "Слуги народа" Ириной Верещук.

Во время брифинга 16 июля, который прошел после праймериз, Зеленский заявил, что жителям столицы было бы интересно послушать предметную дискуссию кандидатов в мэры, потому что "это очень важно".

"Я помню, как один президент [Петр Порошенко] вызывал меня на дебаты. Мне кажется, что мы должны быть открыты, никто не должен бояться. Мне кажется, что предметные профессиональные дебаты по вопросам жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересны. И киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук", – сказал Зеленский.

Сама Верещук также поддержала идею. "Я приглашаю, пользуясь случаем, господина Кличко на дебаты", – заявила она, отметив, что они обязательно должны быть публичными.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.