В Раде приняли решение относительно закона "О столице": что может изменится

Парламентский комитет по вопросам организации местного самоуправления и регионального развития рассмотрел все четыре новые законопроекта "О столице", предложенные Раде.

Три из них депутаты признали несоответствующими и рекомендовали отклонить, в том числе и тот, который партия "Слуга народа" предложила изначально, то есть №2143, пишет РБК-Украина.

Одобрили к рассмотрению только один проект, №2143-3, который вводит сразу несколько важных изменений. Он разделяет обязанности мэра Киева и главы КГГА и восстанавливает районные советы.

Планируется, что глава КГГА будет заниматься контролем соблюдения Конституции и другого законодательства со стороны органов местного самоуправления. Мэр будет возглавлять столичный магистрат.

Также законопроект урегулирует специальный статус Киева, административно-территориальное устройство города, организацию городской жизни, местное самоуправление и другие пункты.

Верховная Рада Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" сообщили, что проведение выборов мэра в Киеве 8-го декабря маловероятное. Возможно, они состояться весной – одновременно с местными выборами по всей Украине.

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