Глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил о том, что киевские власти якобы "провернули" масштабную "транспортную" аферу.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook. По его словам, речь идет о закупке 200 автобусов на общую сумму 50,7 миллионов евро.

"Дилер – ООО "Неон Сити Групп", с которым предыдущие годы не сотрудничали. Звел все факты и цифры, и вот какую схему уже долгое время проворачивают за глазами киевлян", – написал Ткаченко.

Он рассказал, что ранее Киев уже покупал автобусы в ООО "МАЗтранссервис" (официальный дилер МАЗ, Беларусь). В частности, за последние годы "МАЗтранссервис" поставил для "Киевпастранса" 520 автобусов, а последние 70 единиц купили в 2017 году. Тогда, по его словам, каждый автобус обошелся в 155 тысяч евро или в 4,63 млн грн.

Также Ткаченко отметил, что уже в этом году общество "МАЗтранссервис" приняло участие в тендере на поставку автобусов для Ивано-Франковска и за 10 автобусов хотело 46,6 млн грн. Впрочем, тогда выиграл украинский производитель. Похожая ситуация сложилась и во Львове, где городские власти избрали отечественного производителя, у которого аналогичные автобусы украинского производства – дешевле.

"За три года после киевской закупки (по 4,63 млн Грн) цена на автобусы почти не изменилась – 4,66 млн грн", – отметил он.

Ткаченко раскрыл детали масштабной транспортной аферы в Киеве. Иллюстрация

"И здесь сюрприз, о котором вы уже знаете... Столица Украины – Киев собирается купить неукраинские автобусы по цене на 30% выше, чем тот же Франковск (на каждый из 12-метровых автобусов собираются потратить 202 тыс. евро. А это уже не 4,66 млн грн, а почти 6 миллионов)", – подчеркнул нардеп.

При этом, как отмечает Ткаченко, покупать автобусы будут не у "МАЗтранссервис". Так, по его словам, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала договор финансового лизинга с ЧАО "АО "Укргазбанк", но лизингополучатель – " Киевпастранс " – выбрал не проверенного поставщика – "МАЗтранссервис", а ООО" Автомобильная компания "Укравтоторг".

"Журналисты-расследователи выяснили, что ООО "Автомобильная компания "Укравтоторг" принадлежит олигарху Дмитрию Святашу, который находится в розыске НАБУ за присвоение 1,1 млрд грн "Укрсиббанка". И только об этом узнали депутаты Киевсовета и подняли шум, владельца срочно изменили. Теперь это кипрский оффшор "Неон Сити Групп". Но, как выяснилось, среди основателей "Неон Сити Групп" есть компания ООО "ФАВ-Украина", владельцем которой является мать беглого олигарха Дмитрия Святаша", – подчеркнул нардеп.

В то же время на сайте Киевсовета написано следующее: "Бюджетная комиссия Киевсовета поддержала документ, который позволяет приобрести 200 современных автобусов... Речь идет о проект договора финансового лизинга на приобретение городом транспортных средств из ЧАО "АО "Укргазбанк".

"Стоимость лизинга – 50,7 миллионов евро. С учетом бюджетных ограничений, финансовый лизинг сегодня является единственным инструментом обновления подвижного состава КП "Киевпастранс". ЧАО АБ "Укргазбанк", 94,94% акций которого принадлежат государству, предложило наиболее выгодные условия финансового лизинга", – говорится в сообщении.

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