"Слугу народа" обвинили в продаже мест в Киевсовет за $150-200 тысяч

Партия "Слуга народа" якобы продает места в Киевсовет по 150-200 тысяч долларов.

Такое обвинение в эфире программы "Все по беспределу" на "Апостроф TV" высказал претендент на должность мэра Киева от партии "Народовластие" Юрий Левченко. Он участвовал в дебатах с другой претенденткой на главное кресло столицы от партии "Слуга народа" Ириной Верещук.

"Ответственный кандидат на должность городского главы должен возглавлять список, который он ведет, он должен за него нести ответственность. А вы даже не хотите это сделать, почему вы не хотите этого делать, так как вы отлично знаете, что места в списке вашем продаются по 150-200 тысяч долларов", – сказал Левченко.

Так политик отреагировал на заявление Верещук, что он баллотируется и на должность городского главы и, как глава своей партии.

"Слушайте, как вы много знаете про технических кандидатов. Давайте вы будете про себя", – ответила ему Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков, будучи главой партии “Слуга народа”, в июне 2019 года заявил, что не готов отвечать за действия региональных представителей политсилы, которые получали деньги за продажу мест в партии.