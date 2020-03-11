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11 марта • обновлено в 14:09
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/ Политика

"Слуга народа" рассматривает Кошевого на должность мэра Киева – Кличко

3.2т
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что партия "Слуга народа"рассматривала в кандидаты на должность главы города актера и шоумена Евгения Кошевого.

О глава столицы рассказал в интервью для авторского проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, отвечая на вопрос о планах "Слуги народа" относительно Киева и власти в нем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не являюсь тем человеком, с которым они обмениваются информацией. Насколько я знаю, пока это не решено, они рассматривают разных людей. Даже этого парня, Евгения Кошевого, который играет Кличко (На телевидении. – Ред.), рейтинг замеряли. Но он ответил, что не будет баллотироваться", – сказал Кличко.

Кличко и Кошевой

Кличко и Кошевой

Он также отметил, что не хочет комментировать информацию о том, что кандидатом на должность может стать кум руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака – нардеп Николай Тищенко.

"Не хочу комментировать слухи. Одно могу сказать: мой вызов – не персоналии, а разбитые дороги, изношенные коммуникации..." – подчеркнул Кличко.

Прочитать полный текст интервью можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Евгений Кошевой Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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