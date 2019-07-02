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Референдум о Бандере: идею команды Зеленского жестко раскритиковали

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Заявления о референдуме в Киеве относительно проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича лишены под собой правовых оснований и являются популизмом.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV общественный и политический деятель Андрей Юсов, комментируя идею главы Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно референдума.

"У нас продолжается война с Россией, у нас произошла Революция Достоинства, прошла декоммунизация. Мы возвращаем украинских героев и открываем украинскую историю заново. Если Богдан еще для себя не открыл, то буквально недавно активисты подарили Офису президента учебник истории за 10 класс. Там этот период очень подробно расписан", – заявил Юсов.

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По его словам, в команде президента Владимира Зеленского "в любой непонятной ситуации предлагают проводить референдум".

"Есть представительская демократия, киевляне выбирают Киевский горсовет, и от имени городской общины горсовет принимает решения. Киевский окружной админсуд тут не при чем", – отметил политик.

Также Юсов напомнил, что Офис президента – это орган, который не имеет никакого отношения к политической оценке ситуации в Украине.

"Ему есть чем заниматься. Они собрались куда-то переезжать, реформировать, сокращать. Пусть организовывает работу президента, почему он лезет комментировать языковой вопрос, вопрос мира, внешние отношения? Может, он должен быть классным офис-менеджером, завхозом?" – подчеркнул он.

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"Когда принимается решение о переносе Администрации президента, оно почему-то на референдум не выносится. А давайте спросим у киевлян, стоит ли переносить Администрацию президента из одного советского здания в центре Киева в другое, увеличивать пробки и тратить 300 млн грн", – отметил Юсов.

По его мнению, "любые разговоры о референдуме – это популизм".

Референдум о Бандере: идею команды Зеленского жестко раскритиковали

vgolos.com.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНовости Киева и Киевской области Декоммунизация в Украине
Персона
Андрей Юсов
Место
УкраинаКиев
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Киевсовет должен заблокировать эту безумную идею жены Зеленского с переездом! Огромные деньги и никакого преимущества для общества! Вот результат этого переезда. А судя по тому как эти криворукие доводят дело до конца мы можем иметь то, что деньги потратят, площадь изковеркают, пробки будут кошмарные, а они остануться на Банковой! А Богдан должен исполнять свои прямые обязанности - считать скрепки, стулья, туаленую бумагу!
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Питон Каа
Питон Каа
Боится что киевляне не допустят переименование своих проспектов именами фашистских прихвостней. Ну раз уж у вас декоммунизация - назвали бы их как нибудь нейтрально, например - Обама-стрит и Байден-авеню, в честь ваших бывших хозяев.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Если Зельцману так нравится волшебное слово "референдум", пусть проводит хоть по любому вопросу, только пусть и оплачивает все из личного кармана.
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