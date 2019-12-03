Новые школы и плюс в бюджете: Кличко назвал топ-10 достижений Киева за год

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визитах в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

Кроме того, как сообщает пресс-служба партии "УДАР", глава столицы поделился успехами, которых удалось добиться для улучшения жизни города.

"Работа, работа и работа в Киеве. Новые объекты, встречи с киевлянами. Этот год добавил седины и морщин. Лишних 3 килограмма веса, из которых 2 я хочу сбросить!" – отметил Кличко.

"Иногда утром, когда просыпаюсь, – мои смарт-часы показывают не более 20% жизненных сил. Но я встаю. Иду. И работаю. Потому что имею амбиции – мой город должен быть лучшим! И я не имею права на поражение – только победа! Наша. Совместная! Мы вместе меняем свой город, свою страну!" – подчеркнул мэр Киева.

Среди самых больших достижений уходящего года он выделил 10 приоритетных направлений, которые касаются улучшения инфраструктуры украинской столицы и благосостояния ее жителей.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Новые спортивные объекты

По словам Кличко, столичная власть продолжает обновлять спортивные объекты и строить новые. "Мы открыли после реконструкции стадион "Русановец". 4 декабря открываем обновленный легкоатлетический манеж на Березняках. Я вам хочу сказать: такой базы для подготовки спортсменов не имеет ни один город Украины", – отметил Кличко.

Он также добавил, что на стадии завершения находятся работы по капитальному ремонту бассейна на улице Бастионной, вскоре откроются обновленные спортивные школы "РИНГ" и "Атлант", а также начаты работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Радужной.

Немаловажным мэр назвал и то, что Киев с каждым годом принимает все больше спортивных событий мирового уровня. В 2019 году в Киеве прошел мотофестиваль Moto open Fest, чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций по полумарафону, чемпионат Европы по прыжкам в воду, клубный чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон". А в 2021 году Киев готовится принять чемпионат мира по мини-футболу.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Сотни новых парков и скверов

Кличко подчеркнул, что в столице за последние несколько лет обновили 414 парков и скверов и дали статус парка или сквера 397 новым зеленым зонам отдыха.

"Киев – это город парков, самый зеленый город в Европе! И одним из приоритетов нашей работы остается обновление зеленых зон столицы и создание новых. В этом году ремонтные работы мы осуществили в 75 парках и скверах. В городе увеличилось зеленых зон – Киевсовет в 2019 предоставил такой статус 31 участку", – сказал мэр.

Он отметил, что на обустройство парков и скверов в 2019 году из бюджета города выделили почти 570 млн гривен.

Также в 2019 году обновили три городских пляжа – "Водоворот", "Галерный", "Троещина". Их сделали современными и комфортными зонами отдыха у воды.

Еще одним событием года для столицы стало открытие пешеходно-велосипедного моста, соединившего Владимирскую горку и парка "Крещатый" и обустройство Аллеи художников с новыми ступенями от Андреевской церкви к ней.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

В Киеве появится больше эвакуаторов

"В 2020 году для наведения порядка с парковками мы планируем укомплектовать инспекции по парковке, увеличить количество эвакуаторов минимум до 100 единиц, обеспечить круглосуточный режим их работы, внедрить автоматизированную систему контроля оплаты услуг за парковку, перейти на автоматизированную фиксацию нарушений правил остановки, стоянки, парковки авто в режиме фото-видеосъемки", –поделился планами Кличко.

Он также напомнил, что, начиная с июля, уже вынесено более 3,5 тысяч постановлений о взыскании за безответственную парковку на сумму штрафов почти 1,4 млн грн. Начали также эвакуацию авто, припаркованных в неположенных местах и ​​мешающих движению транспорта.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

В столице появились сотни новых транспортных средств

Кличко напомнил, что за последние несколько лет Киев закупил 284 единицы общественного транспорта: 121 новый троллейбус, 63 современных трамвая и 100 автобусов. Кроме того, обновлено 135 вагонов метро.

Также в 2019 году отремонтировали пять станций скоростного трамвая на Борщаговской линии и провели капитальный ремонт станции метро "Святошин".

"Продолжается строительство метро на Виноградарь. В конце 2021 года планируем открыть две новых станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды", – подчеркнул Кличко.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Новые дороги

По словам мэра Киева, столица остается чемпионом в обновлении дорожной инфраструктуры. Так, только в 2019 году в Киеве обновили 16 мостов и путепроводов, капитально отремонтировали и 830 придомовых территорий и проездов.

"За последние четыре года мы обновили более 900 километров дорог в Киеве. Особое внимание в этом году уделили обновлению мостов и путепроводов. Большинство из них не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию. А это – 40-50 лет! Нам удалось буквально вдохнуть вторую жизнь в такие инфраструктурные объекты, как Русановский метромост и Борщаговский путепровод. Вы сами знаете, в каком крайне "уставшем" состоянии были эти объекты", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что на финальной стадии находится строительство нового Шулявского путепровода. Также в 2019 году продолжались активные работы по строительству Подольско-Воскресеньского мостового перехода, и уже к концу 2020 года планируют открыть автомобильное сообщение по новому мосту.

"Столица остается чемпионом в обновлении дорожной инфраструктуры. В этом году мы завершили капитальный ремонт, в частности, улицы Ивана Федорова. Обновили и продлили улицу Семьи Кульженко, которую соединили с Большой Окружной дорогой. И теперь в столице появился еще один транспортный коридор. Капитально отремонтировали проспект Палладина, Выгуровский бульвар и улицу Алматинскую и многие другие. Практически завершили капитальное обновление Дарницкой площади", – подчеркнул Кличко.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Миллиарды гривен на соцзащиту киевлян

"Почти 8,3 млрд гривен в этом году мы направили на соцзащиту жителей столицы. Общий объем финансирования городской целевой программы "Забота" достиг почти 2,8 млрд гривен", – рассказал Кличко.

Как отметил мэр, на помощь участникам боевых действий на востоке, а также их семьям направили более 265 млн гривен.

Также в этом году город приобрел два автомобиля для детских домов семейного типа и передал 43 квартиры детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, приобретя жилье за ​​счет городского бюджета.

Продолжается в столице и программа продажи хлеба по доступным ценам, а такж программа "Доступные лекарства" для льготных категорий киевлян.

Кличко отметил, что доходы бюджета Киева по сравнению с 2018 годом увеличились на 3 млрд грн. Всего в 2019 году город получил 60 млрд грн поступлений. Из них 18,6 млрд грн пошли на образование, 11 млрд грн – на здравоохранение.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Реконструкция теплосетей и экогород

В 2019 году в Киеве обновили рекордные 130 км теплосетей. Кроме того, было создано подразделение в КП "Киевтеплоэнерго" для восстановления асфальтового покрытия после аварийных разрытий.

Также в 2019 году столица начала реализацию проекта раздельного сбора мусора. Сейчас в городе уже установили 2,5 тысячи контейнеров для сухой фракции – пластика, бумаги, стекла.

"На 2020-й год мы запланировали начать строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия". Общая стоимость работ в следующем году составит 420 млн грн. Эта система позволит в пять раз снизить уровень загрязняющих веществ и достичь европейских экологических стандартов на заводе", – отметил Кличко.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Ремонты и оборудование для больниц

В 2019 году в Киеве отремонтировали более 50 отделений в медицинских учреждениях и закупили для них оборудования почти на 700 млн гривен.

Так, впервые за несколько десятилетий все родильные дома столицы обеспечены современным оборудованием. Всего на ремонт учреждений медицинской сферы в этом году направили более 1 млрд гривен. Это, в частности, более 50 отремонтированных отделений в больницах, обновленные роддома, термосанация 12 зданий медучреждений.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Новые школы и детсады

За последние годы в Киеве построили или полностью реконструировали восемь школ и 27 детсадов. "За пять лет финансирование образовательной сферы возросло в 3,5 раза – с 5 млрд грн в 2014 году до 18,6 млрд грн в 2019 год. За эти несколько лет мы построили или полностью реконструировали в столице восемь школ и 27 детсадов. Создали более 15 тысяч мест в садиках", – сказал Кличко.

Он добавил, что в 2019 году в столице открыли современную и энергоэффективную школу №42 в Днепровском районе, полностью обновленный сад № 593 в Оболонском районе. Еще один новый детский сад после реконструкции откроют до конца года в Дарницком районе.

По словам мэра столицы, с 2019 года городские власти начали реализацию проекта "Деньги ходят за ребенком". Более 200 семей киевлян, при выборе частного сада, уже воспользовались своим правом на компенсацию за дошкольное образование ребенка из городского бюджета. Это почти 2,5 тысячи гривен в месяц.

"В следующем году, как и в этом, мы планируем выделить рекордную сумму средств на образование – 21 млрд грн. Это почти на 2,5 млрд грн больше, чем в 2019", – поделился мэр.

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Отчет Кличко за год работы Пресс-служба партии "УДАР"

Столица "в смартфоне"

Кличко заявил, что Киев – это первый "умный" город в Украине. И, если государство сегодня только разрабатывает концепцию "страны в смартфоне", то столица успешно развивает цифровую инфраструктуру уже четыре года.

По его словам, в Киеве уже работают много электронных сервисов и умных технологий, которые город внедрил в рамках программы Smart city.

Первым стал "Открытый бюджет", позволивший сделать все поступления и расходы городского бюджета открытыми для всех жителей города, затем стали набирать популярность такие сервисы, как онлайн-запись в детсады, электронная запись к врачу, "кабинет киевлянина", система петиций, интерактивная карта работы коммунальной техники.

Серьезным достижением Кличко считает и запуск системы видеонаблюдения "Безопасная столица", а также внедрение единого электронного билета на проезд в общественном транспорте.

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