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9 июня • обновлено в 15:07
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Лерос рассказал, как "Слуга народа" продвигает Тищенко в мэры Киева

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Президентская партия "Слуга народа" рассматривает народного депутата Украины Николая Тищенко как своего лучшего кандидата на пост мэра Киева.

В этой связи ему пытаются создать идеальный образ, хотя на самом деле политик уже заработал себе огромный антирейтинг, заявил в интервью "Цензор.НЕТ" нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"У меня есть минимум четыре источника, которым Ермак рассказывал, что это идеальный кандидат; что его любят бабушки; что он молодец, его поддерживают", –отметил парламентарий, добавив, что уверен в выдвижении Тищенко на выборах в Киеве.

Николай Тищенко

Николай Тищенко

LIGA.net

Вместе с тем Лерос заявил, что утверждения о колоссальной поддержке Тищенко киевлянами на самом деле не соответствуют действительности и реальная ситуация абсолютно противоположна.

"Это огромная ложь. На самом деле у них есть социология, согласно которой антирейтинг у Николая Тищенко – под 80%", – говорит нардеп.

По его словам, сам претендент на кресло мэра не понимает этого. Тищенко якобы уверен в том, что его серьезно двигают и рассчитывают на победу.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Местные выборы в Украине
Персоны
Николай Тищенко Гео Лерос
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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