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6 ноября • обновлено в 16:30
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Кличко решил уволить Скрипку и еще пятерых своих советников

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Мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение уволить шестерых своих советников, работавших на общественных началах, в частности, музыканта Олега Скрипку и блогера Карла Волоха.

Об этом говорится в распоряжениях городского головы №932 и №934, опубликованных на официальном портале Киева.

"В соответствии с Положением о советниках на общественных началах в исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), утвержденного распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 10 марта 2017 №277 ... освободить от выполнения обязанностей советников Киевского городского головы на общественных началах: Волоха Карла Максимовича, Дутку Лесю Яковлевну, Колесника Николая Петровича, Скрипку Олега Юрьевича и Черевко Андрея Петровича", – отмечается в распоряжении №932.

Мэр Киева Виталий Кличко и музыкант Олег Скрипка

Мэр Киева Виталий Кличко и музыкант Олег Скрипка

Так, Волох был советником по вопросам предотвращения и выявления коррупции, Дутка – по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевсовета, Колесник – по вопросам взаимодействия с землячеством, Скрипка – по вопросам культуры, а Черевко – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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Также распоряжением №934 решено уволить советника Киевского городского головы на общественных началах по вопросам культурно-художественных арт-проектов Гео Лерос.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Виталий Кличко Карл Волох Олег Скрипка
Место
Украина Киев
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