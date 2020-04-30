Мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как самостоятельно стрижется дома во время карантина из-за коронавируса COVID-19.
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Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Telegram. На видео видно, как Кличко сначала подстригся, тогда помыл и посушил волосы, а затем – причесался (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Утром прихорошился", – написал довольный глава столицы.
Кличко показал, как сам стрижется во время карантина
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу призвал проводить время с пользой и не забывать о тренировках во время карантина. Кличко снял видео, где он занимается спортом.
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