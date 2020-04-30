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30 апреля • обновлено в 12:10
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Кличко показал, как сам стрижется во время карантина. Видео

1.1т
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Мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как самостоятельно стрижется дома во время карантина из-за коронавируса COVID-19.

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Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Telegram. На видео видно, как Кличко сначала подстригся, тогда помыл и посушил волосы, а затем – причесался (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Утром прихорошился", – написал довольный глава столицы.

Кличко показал, как сам стрижется во время карантина

Кличко показал, как сам стрижется во время карантина

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу призвал проводить время с пользой и не забывать о тренировках во время карантина. Кличко снял видео, где он занимается спортом.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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