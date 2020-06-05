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5 июня • обновлено в 23:01
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Кличко подняли зарплату: названа новая сумма

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Кабинет министров Украины принял решение об увеличении должностного оклада мэра Киева Виталия Кличко, который также является главой Киевской городской государственной администрации.

Его заработная плата поднялась с 17,76 тыс. грн до 19,36 тыс. грн. Об этом говорится в постановлении правительства №441 от 3 июня, опубликованном на официальном сайте.

Кличко подняли зарплату. Иллюстрация

Кличко подняли зарплату. Иллюстрация

В то же время рост окладов также коснулся и других чиновников. В частности, это:

  • первые заместители и секретарь Киевсовета – с 15,54 тыс. грн до 16,94 тыс. грн;

  • заместители глав местных администраций – с 13,88 тыс. грн до 15,125 тыс. грн;

  • директора департаментов в местных администрациях – с 8,2-7,5 тыс. грн до 8,8-8 тыс. грн (в зависимости от группы городов);

  • главы райсоветов – с 14,27 тыс. грн до 15,52 тыс. грн;

  • городские, сельские и поселковые головы – с 9,5-15,54 тыс. грн до 11,5-16,94 тыс. грн (в зависимости от группы городов).

Также правительство рекомендовало руководителям органов местного самоуправления осуществлять выполнение этого постановления только в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" заявила, что готова выдвинуть Кличко кандидатом на предстоящих выборах киевского городского головы. Он отреагировал на предложение и сказал, что пойдет в руководители столицы от политсилы "УДАР", лидером которой является.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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