"Капитуляция – предательство!" Украинцы устроили массовую акцию под АП

В Киеве в понедельник, 10 июня, под Администрацией президента устроили митинг против капитуляции Украины на Донбассе.

Участие в акции приняли несколько тысяч украинцев, сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим, протестующие высказали несогласие с предложением главы украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы о том, что ВСУ не должны стрелять в ответ на обстрелы противника.

Митинг под АП

Участники митинга развернули большой государственный флаг и держали в руках плакаты с надписями: "Капітуляція – зрада", "Ні капітуляції", а также скандировали: "Слава нації – ні капітуляції", "Вова, в нас іде війна – зачекає шаурма", "Кучму геть", "Ніякого миру без Донбасу і Криму", "Виходь, слуга, в нас є шаурма".

Митинг под АП

Митинг под АП

Среди протестующих – волонтеры, ветераны войны на Донбассе. Перед участниками также выступил волонтер Александр Карпюк (Серж Марко).

В ходе акции они спалили белый прапор, а на стены АП наклеили фотографии военных, погибших в зоне ООС. Возле их фотографий были зажжены свечи.

Митинг под АП

Также митингующие пытались нацепить на дверь здания табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако полиция помешала этому, порвав ее. После этого люди набросились на полицейского.

Тот в свою очередь заявил, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Митинг под АП

Митинг под АП

Митинг под АП

Митинг под АП

Митинг под АП

Митинг под АП

Митинг под АП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не к миру.

Из-за высказывания Кучмы разгорелся скандал, однако позже выяснилось, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных", и "как работали, так и работают".

Позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

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