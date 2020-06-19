Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко не исключил, что будет баллотироваться в мэры Киева на предстоящих выборах.

Об этом он сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 19 июня. Трансляция программы велась в YouTube.

Гончаренко также повторил свой предвыборный слоган: "Зелеными в Киеве должны быть только каштаны".

Предвыборная реклама Гончаренко в Киеве

Он отметил, что партии еще предстоит определиться с кандидатом. "Может ли быть, что это буду я? Может", – сказал он. Как высказался нардеп, основная задача "ЕС" – "это победить Зеленского".

Трансляция программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Михаил Добкин также заявил, что намерен баллотироваться на выборы мэра Киева.