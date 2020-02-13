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13 февраля • обновлено в 22:25
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/ Политика

Пришел с любовницей: замешанного в коррупции Гладковского засекли на VIP-развлечении в Киеве

5.2т
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Олега Гладковского, до коррупционного скандала занимавшего должность первого заместителя секретаря СНБО, заметили на представлении цирка Cirque du Soleil в Киеве.

Туда он пришел со своей любовницей Илоной Ярмолюк, сообщил 13 февраля собственный источник OBOZREVATEL. Мероприятие проходит в Дворце спорта.

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Олег Гладковский и Илона Ярмолюк

Олег Гладковский и Илона Ярмолюк

Коллаж

Гладковский с любовницей на Cirque du Soleil

Гладковский с любовницей на Cirque du Soleil

OBOZREVATEL

На Telegram-канале "Страны" указано, что политик сидит в 7-м ряду в VIP-секторе.

Ранее журналисты публиковали кадры с Гладковским и Ярмолюк на отдыхе в Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Олег Гладковский
Место
Украина Киев
Теги
СНБО фотографии
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