Пришел с любовницей: замешанного в коррупции Гладковского засекли на VIP-развлечении в Киеве

Олега Гладковского, до коррупционного скандала занимавшего должность первого заместителя секретаря СНБО, заметили на представлении цирка Cirque du Soleil в Киеве.

Туда он пришел со своей любовницей Илоной Ярмолюк, сообщил 13 февраля собственный источник OBOZREVATEL. Мероприятие проходит в Дворце спорта.

Гладковский с любовницей на Cirque du Soleil

На Telegram-канале "Страны" указано, что политик сидит в 7-м ряду в VIP-секторе.

Ранее журналисты публиковали кадры с Гладковским и Ярмолюк на отдыхе в Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

4 марта 2019 года Гладковского уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).

8 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

19 октября суд избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

21 октября он вышел на свободу. За него внесли залог.