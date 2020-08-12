Береза идет в мэры Киева: что обещает жителям столицы

Политик, общественный деятель и внефракционный нардеп VIII созыва Борислав Береза заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева на выборах в октябре 2020 года.

В то же время его команда "ЕкоПартии" пойдет в Киевсовет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда "ЕкоПартии" – в Киевсовет", – подчеркнул Береза.

По словам политика, он устал ставить себе одни и те же вопросы, в частности, почему Киев не выглядит, как другие крупные европейские города и имеет немало проблем. Он отметил, что этому нужно положить конец.

Так, по мнению Березы, киевлянами нужна власть, которая будет работать на город, "за руль" должны стать люди, которые готовы показать реальные результаты.

"Нам всем нужна альтернатива. И такой альтернативой должны быть люди, которых беспокоят проблемы Киева... Люди, которые знают, как решать проблемы Киева и сделать его более комфортным", – написал он.

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