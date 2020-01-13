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13 января • обновлено в 13:09
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"Политическое давление": от нардепов потребовали не голосовать за изменения в Конституцию по децентрализации

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Более полсотни лидеров местного самоуправления и экспертов во второй раз сделали совместное заявление об угрозах, которые содержатся в проекте изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, и призвали депутатов не голосовать за него.

Об этом сказано на сайте Ассоциации городов Украины. Подписанты заявили, что несмотря на то, что в Офисе президента учли часть замечаний, о которых они говорили раньше, все же основное требование, властью было проигнорировано. Речь идет о необходимости публичного обсуждения проекта изменений в Конституцию с общей наработкой взвешенной редакции законопроекта.

Они отметили, что были вынуждены в очередной раз обращаться в центральные органы исполнительной власти, Офису президента, лично к Владимиру Зеленскому и к западным партнерам с публичным заявлением.

От нардепов потребовали не голосовать за изменения в Конституцию по децентрализации

От нардепов потребовали не голосовать за изменения в Конституцию по децентрализации

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В заявлении сказано, что обновленный текст изменений в Конституцию неизвестного авторства несмотря на частичное исправление недостатков потерпел лишь технически формальных корректив, чтобы избежать возможного отрицательного заключения Конституционным Судом Украины, и продолжает содержать ряд угрожающих формулировок, которые создают возможности для демонтажа автономии местного самоуправления.

По мнению подписантов, Институт "префектов" является в руках президента и его офиса инструментом политического давления на местное самоуправление.

Они отметили, что он будет вмешиваться в исполнение органами местного самоуправления как делегированных так и собственных полномочий, а также вопреки ратифицированной Украиной Европейской хартии местного самоуправления останавливать акты ОМС. Все это ведет к предпосылкам, которые будут угрозой для демократии, замещая значимое влияние общины на процесс принятия местных решений влиянием представителя, которого назначает президент Украины.

"Текст изменений в Конституцию также уменьшает финансовые гарантии местного самоуправления. Отменяя обязанность государства в полном объеме финансировать делегированные им полномочия (образование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт) новый состав, с подачи Офиса президента, рискует обнулить достижения бюджетной децентрализации и фактически может "отобрать" бюджеты развития городских, поселковых и сельских общин. Тем самым ликвидируя возможность для улучшения благоустройства в городах, исключая дальнейшее повышение качества после г для жителей общин и катастрофически уменьшая потенциал для процветания", – сказано в заявлении.

Подписанты отметили, что изменения также предусматривают уменьшение полномочий председателей общин, тем самым нарушая внутреннюю систему сдерживания и противовесов между различными представительными органами на уровне местного самоуправления. А также предусматривают появление окружного уровня местного самоуправления, куда должны входить все общины.

"Эта норма из-за отсутствия перечня собственных полномочий местного самоуправления базового уровня в Конституции Украины закладывает возможность уменьшения полномочий базового уровня местного самоуправления на уровне норм ЗУ "О местном самоуправлении" и других нормативных актов Верховной Рады Украины, для которых достаточно 226 голосов, а также закладывает будущий конфликт между окружными советами и советами городов и меньших объединенных территориальных общин. Что фактически нивелирует главную цель децентрализации – обеспечить вездесущность способного базового уровня местного самоуправления в Украине, чтобы каждый гражданин, независимо от места жительства, мог получить у себя на месте одинаково качественные публичные услуги и иметь одинаково качественные условия проживания.

Поскольку мы, к сожалению, не получили никакой официальной реакции на наше первое совместное заявление и в связи со значимыми угрозами, которые содержит даже доработанный проект изменений в Конституцию Украины, вынуждены в очередной раз делать совместное заявление с категорическим призывом не голосовать за этот законопроект.

Если президент Украины Владимир Зеленский не отзовет для совместной доработки проект изменений в Конституцию Украины, призываем народных депутатов Украины всех депутатских фракций и групп голосовать против предложенного законопроекта.

Местное самоуправление – это колыбель демократии во всех демократических обществах! Мы не имеем права пойти по пути его разрушения!" – сказано в заявлении.

С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Децентрализация в Украине
Место
Украина
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Опять поцпатриоты за всю Украину поют.
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Куни Чан
Куни Чан
А майдан можно собрать "Зеленский, подпиши!"? :D
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