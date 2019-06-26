Под Киевом пьяный кинулся на полицейского с топором

Под Киевом, в Василькове, мужчина с топором набросился на полицейского охраны. Таким образом он пытался противостоять своему задержанию.

Вначале он угрожал своей соседке, из-за чего она и вызвала правоохранителей, сообщили на странице Национальной полиции Киевской области в Facebook.

"Правоохранителей встретил хозяин и с топором в руках накинулся на них. Чтобы он никому не навредил, сотрудники полиции задержали его. Содержание алкоголя в крови мужчины составила 1,6 промилле", – уточнили сотрудники полиции.

Орудие нападения Facebook Полиция в Киевской области

Правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева произошла массовая драка при участии 15 человек. Когда их принялась разнимать полиция, они попытались напасть на патрульных.

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