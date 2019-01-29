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/Криминал

В Киеве посреди улицы расстреляли мужчину: появились новые подробности

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В Киеве задержали подозреваемого в вооруженном нападении на мужчину, которое произошло 26 января возле супермаркета в Днепровском районе.

Правоохранители установили, что вначале между потерпевшим и "стрелком" возник словесный конфликт, в ходе которого правонарушитель достал оружие и сделал выстрел.

"Пострадавшего с ранением головы госпитализировали, а оперативники начали поиски злоумышленника. 31-летний уроженец Черкасской области был задержан спустя сутки", – пояснил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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Преступление квалифицировали как покушение на убийство. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все детали.

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Национальная полиция

Как писал OBOZREVATEL, в январе на ул. Петра Запорожца, 14, возле магазина "Лоток" неизвестный выстрелил в голову 40-летнему мужчине. Пострадавший был госпитализирован в отделение нейрохирургии больницы скорой помощи.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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