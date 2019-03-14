|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Под Киевом автоматчики ограбили ювелирный магазин: фото и видео с места ЧП

1.2тЧитать материал на украинском

В четверг, 14 марта, в Борисполе под Киевом трое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин.

В масках и с автоматами, они ворвались в здание по адресу Киевский шлях, 76, передает "Информатор". По информации правоохранителей, пострадавших нет.

Отмечается, что территория вокруг здания была оцеплена полицией. Нападение произошло около 18:47, а уже в 19:25 правоохранительными органами был введен план "Сирена", который используют для перехвата особо опасных преступников.

Новости
Пока охрана спала: в Николаеве грабители вынесли из "ювелирки" сейфы с золотом

Под Киевом автоматчики ограбили ювелирный магазин: фото и видео с места ЧП

Информатор

Сотрудники полиции подтвердили, что злоумышленники скрылись на автомобиле Rover серого, красного или бордового цвета.

Также правоохранители сообщили журналистам, что они знают направление, в котором уехали грабители, однако удержались от комментариев в интересах следствия.

Под Киевом автоматчики ограбили ювелирный магазин: фото и видео с места ЧП

Информатор

Под Киевом автоматчики ограбили ювелирный магазин: фото и видео с места ЧП

Информатор

Сообщается, что по состоянию на 20:50 14 марта злоумышленники, вероятнее всего, еще не были задержаны, так как на выезде из города проводился досмотр автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве трое грабителей совершили вооруженное нападение на ювелирный магазин, в результате которого погиб один человек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "ЧП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
ЧП в Киеве
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения