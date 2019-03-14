Под Киевом автоматчики ограбили ювелирный магазин: фото и видео с места ЧП

В четверг, 14 марта, в Борисполе под Киевом трое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин.

В масках и с автоматами, они ворвались в здание по адресу Киевский шлях, 76, передает "Информатор". По информации правоохранителей, пострадавших нет.

Отмечается, что территория вокруг здания была оцеплена полицией. Нападение произошло около 18:47, а уже в 19:25 правоохранительными органами был введен план "Сирена", который используют для перехвата особо опасных преступников.

Информатор

Сотрудники полиции подтвердили, что злоумышленники скрылись на автомобиле Rover серого, красного или бордового цвета.

Также правоохранители сообщили журналистам, что они знают направление, в котором уехали грабители, однако удержались от комментариев в интересах следствия.

Информатор

Информатор

Сообщается, что по состоянию на 20:50 14 марта злоумышленники, вероятнее всего, еще не были задержаны, так как на выезде из города проводился досмотр автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве трое грабителей совершили вооруженное нападение на ювелирный магазин, в результате которого погиб один человек.

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