"Почти оторвало руку": в Киеве с моста на авто упал бетон

В Киеве на проспекте Победы с моста на автомобиль упал кусок бетона, которым травмировало руку пассажиру.

ЧП произошло рядом со ст. м. "Берестейская", сообщили очевидцы в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жесть в Киеве на Победы: с Берестейского моста на "Рено" упал кусок бетона, практически оторвав пассажиру руку. Мужчина срочно госпитализирован, оперируют", ― написали в группе.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Отмечается, что следствие работает над двумя версиями: обвалом части моста или падением камня с грузового авто.

Как писал OBOZREVATEL, в ТРЦ Киева частично упала крыша.