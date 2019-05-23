Почему в Киеве погибают деревья: в Зеленстрое назвали причины

Илгам Гасанов около года работает в КО "Киевзеленстрой" – здесь парень проходит альтернативную военную службу. В интервью "Хмарочосу" он рассказал, сколько зарабатывают работники Зеленстроя, и почему молодые деревья погибают уже через год-полтора после высадки.

Как я попал на работу в Зеленстрой

Работа в "Киевзеленстрой" оказалась неожиданностью. Началось с того, что весной прошлого года я получил повестку в армию. Решил, что не буду "косить" и начал искать пути, как отслужить. Хотел пойти в добровольческий батальон, однако служба в нем не засчитывается. Поэтому решил воспользоваться своим правом на альтернативную службу.

Прежде чем попасть в "Киевзеленстрой", я прошел настоящий бюрократический ад. В результате прохождения ряда комиссий и хождения по кабинетам районного и городского военкоматов, а также Голосеевской РГА, мне сказали, что "Зеленстрой" не против со мной сотрудничать.

Я писал дипломную работу в вузе об участии общества в управлении городом, интересовался социологией и урбанистикой, стажировался в Transparent Cities. Поэтому подумал, что в "Зеленстрой" буду работать по специальности – заниматься публичными пространствами.

Однако реальность оказалась другой. В "Зеленстрое" никого не интересовал мой опыт работы в международных организациях – там нужны рабочие низкой квалификации. Так я стал озеленителем третьей, самой низкой, категории КП СЗН Голосеевского района.

Я ожидал, что меня введут в курс дел, прочтут хотя бы какую-то вводную лекцию. Однако ничего такого в СЗН не делали. Меня познакомили с моим мастером, который и должен ввести меня в работу.

Поскольку в СЗН постоянно недобор работников, на работу берут всех. По факту приходится тяжело работать, а твоих сил и времени никто не ценит. Для работы не требуется образование – достаточно лишь паспорта и кода ИНН, взять справку в пенсионный фонд и пройти медосмотр. На это я потратил день, хотя в среднем на медосмотр тратят 2-3 дня.

Как организована работа в "Киевзеленстрой"

Рабочий день начинается в восемь утра и длится до четырех часов. Хотя в моем договоре написано, что должен работать с восьми до пяти. Официально 1:00 выделяется на обед. Но в нашей бригады есть договоренность с руководством, что мы работаем с 8:00 до 16:00 без обеда. Есть лишь небольшой перекус, однако рабочий день заканчивается на час раньше.

Я попал в так называемую аварийную бригаду. Наши главные задачи – сажать деревья, заниматься кронирование, скашивать траву и корчевать пни. Однако доступ к пиле мне предоставили пять месяцев – только после того, как я прошел курс по технике безопасности. Сначала я собирал ветви после кронирование деревьев, а потом мне дали косу и я в основном занимался скашивания травы.

Наши главные задачи – сажать деревья, заниматься кронированием, скашивать траву и корчевать пни.

Всего в моей бригаде работает восемь человек. Все – мужчины. Мужчины также работают в ремонтной бригаде и в механизации. Есть и чисто женские бригады – они занимаются уборкой и сажают цветы. Цветы для посадки выбирают преимущественно однолетние. У меня складывается такое впечатление, что тендеры прописывают под конкретных производителей.

Подавляющее большинство моих коллег старше 30-ти лет. Долгое время я был самым молодым, однако недавно в нашу бригаду пришел парень после армии младше меня. По его словам, на службе солдаты стригли траву и сажали деревья. Поэтому я убедился, что ничего не потерял, когда выбрал альтернативную службу.

На самом деле работа на свежем воздухе может приносить удовольствие, если она достойно оплачивается. В "Зеленстрой" даже мастер вряд ли получает более 15000 гривен. Мой мастер физически не работает – преимущественно ездит по объектам и контролирует работу. В промежутках между этим он играет на телефоне. Бывает, что даже не приезжает на объект, а просит сбросить фотографию в Viber.

Ставка озеленителя третьей категории, которым я сейчас работаю, – четыре тысячи гривен, еще около трех тысяч я получаю, как надбавку. В целом получается около семи тысяч.

Есть еще озеленители четвертой и пятой категорий. В них ставка на полторы-три тысячи выше. В сумме получают около 10 000 гривен. Однако многое зависит от бригадира, который может уменьшать сумму надбавки за пьянство или за опоздание.

Хотя есть и свои льготы, работники "Зеленстроя" могут рассчитывать на путевку на море летом, а никак киевляне – на место в общежитии, где они платят только коммуналку. Это около 500 гривен в месяц.

Заработную плату мы получаем за отработанные дни и часы, а не за фактический объем выполненной работы. Условно говоря, я могу выкопать 10 ям, а мой коллега – одну, но все равно мы получим одинаковую зарплату или даже больше, ведь у него категория выше.

Почему гибнут деревья?

За пять месяцев 2019 мы высадили 1050 деревьев. Сколько из них выживет сказать трудно, ведь здесь действует естественный отбор. Многие молодые деревьев погибает в течение первых года-полутора.

На это есть две основные причины. Во-первых, все молодые деревья в течение первых лет надо много поливать. В КП это не всегда делают – объясняют, что не хватает ресурсов на полив всех высаженных деревьев. И так история повторяется каждый год. При этом сами саженцы не дешевые – от двух с половиной тысяч гривен за платан до семи тысяч за сакуру.

Другая причина – много деревьев мы сажаем в строительный мусор. Сейчас городские власти постоянно говорит о создании новых зеленых зон, большинство из которых находится на месте строительства. Бетон и асфальт мы посыпаем почвой и сажаем туда дерева. Поэтому неудивительно, что большинство из них не приживается и погибает.

Кроме посадки, мы еще занимаемся кронирование и валкой деревьев. Однако решение об этом принимает специальная комиссия "Киевзеленстроя". Без их предписаний мы не имеем права обрезать деревья. Мастер может указать, что какое-то дерево аварийное, но для того, чтобы его спилить требуется разрешение.

Древесиной обрезанных деревьев мы отапливаем наш офис, знаю, что часть древесины продают, но не знаю, как это происходит в бухгалтерии. Также работники "Зеленстроя" имеют право на срезанную древесину – могут принимать ее для собственных нужд бесплатно. Надо только заказать машину, чтобы ее вывезти.

Древесиной обрезанных деревьев мы отапливаем наш офис, знаю, что часть древесины продают

Как-то мы загружали несколько кубов древесины пожарным. Как оказалось, это был договорняк. Многие процессы в СЗН строится именно на них.

Не скажу ничего нового, но в некоторых случаях кронирование деревьев нужно, потому что ветви могут падать на людей. В прошлом году во время шторма от падения ветви погибла женщина.

Еще важный аспект – ветви могут падать на автомобили, а это уже повреждение чужого имущества. Теоретически СЗН должно возмещать стоимость ремонта. Однако я еще не был ни одного случая, чтобы мы платили за это, или разбитое стекло во врем скашивания травы. Слышал, что есть судебные иски, но они рассматриваются годами.

Что мешает развиваться "Зеленстроя"

Первое, что бросается в глаза при ежедневной работы, это – отсутствие логистики и построения процессов внутри предприятия. Все пытаются выслужиться – рабочие перед мастером, мастер перед высшим руководством, чтобы получить грамоту в конце года.

Возможно, у предприятия есть какой-то план работ на неделю или на месяц, однако на низовом уровне этого не видно. Каждое утро мы получаем различные "наряды" в разных частях района. Сегодня я не знаю, на каком объекте работать завтра. Это может быть как коммунальная, так и частная собственность. Как-то мы косили газоны в одном дворе. Как потом я узнал, оно принадлежит главному пожарному района.

У нас очень много ручной работы, которую можно делать с помощью техники. Копать ямы и корчевать пни мы могли бы с помощью техники, но ее не хватает, а купить новую у предприятия нет средств. Но и это еще не все – даже ту технику, у нас есть, часто без объяснений забирают на другие объекты.

Как-то мы работали на Южном кладбище. 11:00 начался сильный дождь, мы прятались под мостом, но все равно промокли и прождали сильном ветре до 4:00, пока нас не забрали. В результате я заболел ангиной.

Всего за последний год я болел трижды. Мой семейный врач шутит, что я у него постоянный пациент. При этом в СЗН не понимают этого и заставляют выходить на работу даже больными. К людям относятся, как к ресурсу, с которого нужно выжать максимум.

Как-то мы в темноте разбирали грузовик с саженцами. Я забил себе ногу, пишу мастеру, так и так, иду в травмпункт и на работе быть не могу. Мастер меня отругал и требовал, чтобы я был на работе. Однако в результате врач мне поставил диагноз ушиб и отправил на больничный.

На сайте "Зеленстроя" много говорится о миссии и видение предприятия, однако на самом деле в ежедневной работе районных СЗН этого не видно. Они живут по своим правилам, совсем отличными от центрального офиса.

Тренды задают не новые прогрессивные люди, а мастера, работающие в "Зеленстрой" десятки лет. Таких на предприятии несколько человек и они пользуются авторитетом. Иногда приходят молодые люди, которые, возможно, хотят что-то изменить, однако не выдерживают давления и в результате принимают правила игры.

"Киевзеленстрой" фактически является монополистом в Киеве – им поручают озеленять почти все общественные пространства и правительственные учреждения. При условии хорошего управления предприятие могло бы зарабатывать и приносить прибыль городу, однако сейчас даже не в состоянии закупить необходимую технику.

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