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''Ой Богдане! Нерозумний сину!'' Почему памятнику Хмельницкому не место в центре Киева

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Убрать ли памятник Богдану Хмельницкому с Софийской площади в Киеве? Одни считают его национальным героем, который первый сделал Украину государством. Другие уверяют, что именно благодаря этому человеку Украина попала в зависимость от России на несколько столетий. В Чернигове, например, Хмельницкого уже развернули на 180 градусов, поставив спиной к Москве. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Шевченко критиковал Хмельницкого

Один из известных критиков Хмельницкого – украинский поэт Тарас Шевченко. Он считал его виновным в проблемах Украины, и был уверен, что гетьман совершил трагическую ошибку, заключив Переяславский союз с Россией. Шевченко посвятил этой теме несколько произведений. Например, "Розрыта могила":

…Ой Богдане!

Нерозумний сину!

Подивись тепер на матір,

На свою Вкраїну,

Що, колишучи, співала

Про свою недолю,

Що, співаючи, ридала,

Виглядала волю.

Ой Богдане, Богданочку,

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала…

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А в своем произведении "Великий льох" Шевченко рассказывает про три души, которые вселились в птиц, и их не пускают в рай. Каждая из них совершила "исторический грех", за который наказывают. Первая с полными ведрами воды перешла дорогу Хмельницкому, который ехал присягать московскому царю в Переяслав.

Скандальный памятник

Первый памятник Хмельницкому на Софийской площади

Первый памятник Хмельницкому на Софийской площади

Также неоднозначна и история этого памятника в Киеве. Установили его в 1888 году на собранные деньги киевской общины. Первоначально планировалась, что под ногами коня, на котором восседает Хмельницкий, окажутся поляк, еврей и ксендз. Правда, по словам историка Юрия Шаповала, против такого памятника выступала украинская и еврейская общины.

"Украинцы говорили, что он продал Украину, а мы ему памятник ставим. А евреи обвиняли Хмельницкого в первых еврейских погромах", – рассказал OBOZREVATEL Шаповал. В результате фигуры под конем убрали, на памятник деньги собрали и установили.

Советская пропаганда сделала символом

"Богдан Хмельницкий противоречив, как Франко или Гитлер. Ведь Гитлер дороги построил, нацию накормил. Но и концлагеря создал. Так и с Хмельницким. Большая советская энциклопедия 1935 года издания изображала Хмельницкого как запроданца полякам. Сначала он служил полякам, потом российскому царю. А потом отношение к нему резко поменялось", – отметил Шаповал. Советская пропаганда позже сделала Хмельницкого символом воссоединения Киева и Москвы.

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Историк и политолог Александр Палий считает, что на самом деле Хмельницкий совершил огромную ошибку, заключив договор с Россией. Из-за этого Шевченко относился к нему негативно.

"Очевидно, что Хмельницкий сделал неправильный стратегический выбор и совершил огромную ошибку. Он думал, что Москва слабая и не может представлять угрозы для Украины, он не смог увидеть масштабов своей ошибки. Москва и была на тот момент слабой, но благодаря своему царизму и централизации, быстро усилилась. Хмельницкий пытался исправить свой просчет в конце жизни. В 1656 году он заключил договор со Швецией, фактически врагом Московии, тогда как раз шла Московско-шведская война. Но не успел", – отметил в беседе с OBOZREVATEL Палий.

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CARGO 100
CARGO 100
Пипец, уже до своих добрались ... Точно бешенство в Киеве ...
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Тема вины Путина и Кремля в статье не раскрыта.
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