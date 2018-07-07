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По Киеву разгуливал голый мужчина: в сеть выложили видео 18+

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В субботу, 7 июля, в Киеве был замечен голый мужчина, который спокойно разгуливал по столице.

Соответствующее видео опубликовал адвокат, публицист и журналист Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

"Где же национальная полиция, когда она так нужна?" - пошутил он.

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Стоит отметить, что мужчина вел себя абсолютно спокойно и дружелюбно, вовсе не приставая к людям, которые довольно спокойно реагировали на его "самовыражение".

Перейдя через дорогу, мужчина прилег на газон и вознес руки к небу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве голый мужчина пытался угнать поезд.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Андрей Бузаров
Место
УкраинаКиев
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