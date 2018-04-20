Под Киевом вспыхнул ресторан: опубликованы фото последствий

В селе Новоселки Киевской области 20 апреля в ресторанном комплексе "Боровик" произошел пожар. Огонь охватил 400 кв.м.

В пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели несколько часов пытались ликвидировать возгорание ресторана.

"На месте события спасатели установили, что горит 400 кв.м покрытия ресторанного комплекса. Тушение пожара осложнилось тем, что огнеборцам пришлось осуществлять подвоз воды на расстояние более двух километров. Пожар локализировали в 7:53, а в 10:00 ― ликвидировали", ― пояснили в пресс-службе.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Для устранения возгорания было задействовано шесть единиц техники и 33 спасателя.

Отмечается также, что информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Как писал "Обозреватель", одесский ресторан "Песок" сгорел почти до тла.