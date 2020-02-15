Кличко сделал селфи с Цукербергом и вызвал ажиотаж. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.
Селфи, сделанное в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.
Виталий Кличко и Марк Цукерберг
facebook.com/Vitaliy.Klychko
С момента публикации на протяжении почти двух часов фото набрало уже более 4,2 тысячи лайков.
"Тот случай, когда о селфи попросили не меня, а я сам", – подписал снимок Кличко.
Как стало известно OBOZREVATEL, это произошло на одном из мероприятий во время Мюнхенской конференции по безопасности. В нем для неформального общения, как правило, принимают участие мировые политики, общественные деятели, представители крупного бизнеса, известные в мире люди.
Кличко неформально пообщался с Госсекретарем США Майком Помпео, канцлером австрии Себастианом Курцем, основателем Facebook Марком Цукербергом, главой автоконцерна Volkswagen Гербертом Дайсом и другими участниками встречи.
Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко трогательно поздравил украинцев с Днем Святого Валентина.
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