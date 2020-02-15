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15 февраля • обновлено в 12:30
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Кличко сделал селфи с Цукербергом и вызвал ажиотаж. Фото

3.2т
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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Селфи, сделанное в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

Виталий Кличко и Марк Цукерберг

Виталий Кличко и Марк Цукерберг

facebook.com/Vitaliy.Klychko

С момента публикации на протяжении почти двух часов фото набрало уже более 4,2 тысячи лайков.

"Тот случай, когда о селфи попросили не меня, а я сам", – подписал снимок Кличко.

Как стало известно OBOZREVATEL, это произошло на одном из мероприятий во время Мюнхенской конференции по безопасности. В нем для неформального общения, как правило, принимают участие мировые политики, общественные деятели, представители крупного бизнеса, известные в мире люди.

Кличко неформально пообщался с Госсекретарем США Майком Помпео, канцлером австрии Себастианом Курцем, основателем Facebook Марком Цукербергом, главой автоконцерна Volkswagen Гербертом Дайсом и другими участниками встречи.

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко трогательно поздравил украинцев с Днем Святого Валентина.

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Персоны
Марк Цукерберг Виталий Кличко
Место
Германия Мюнхен
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно, о чем они говорили?)
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Saenko Andrey
Saenko Andrey
антиподы
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