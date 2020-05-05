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5 мая • обновлено в 17:59
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Откроют ли пляжи и Гидропарк в Киеве с 12 мая: в КГГА дали ответ

4.2т
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Несмотря на ослабление карантина с 12 мая, пляжи в Киеве будут закрыты.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. "Мы не планируем давать доступ для отдыха на прибрежных территориях, пляжах. Пока что первый этап так называемого ослабления карантина этого не предусматривает", – уточнил он.

"Мы понимаем, что пляжи имеют свою специфику, с точки зрения возможности распространения заболевания. По ним будет отдельный разговор, отдельные меры", – добавил чиновник.

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По его словам, принимая решение об открытии пляжей, городские власти будут ориентироваться на распоряжения центральных органов власти, а также вносить собственные предложения.

Пантелеев пояснил, как ослабление карантина с 12 мая коснется Гидропарка. "В Гидропарке расположены пляжные территории, также есть парковые элементы. Будет применяться дифференцированный подход. Пляжи будут закрытыми", – подчеркнул он.

Спортивные и детские площадки Киева не откроют

Спортивные и детские площадки Киева не откроют

По словам чиновника, "качалку" тренажеры на открытом воздухе – также не планируется открывать. "Никто не против занятий спортом, но поверхности являются опасными с точки зрения распространения вируса. Проблема только в этом. Поэтому спортивные и детские площадки пока что открывать не планируем. По нашему мнению, это опасно", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже 5 мая будет принято решение о разрешении в столице продажи кофе на вынос в пределах постепенного ослабления карантина из-за распространения COVID-19. Он также напомнил, что полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Петр Пантелеев
Место
Украина Киев
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