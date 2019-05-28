Откаты и квартиры в дар: бывший топ-чиновник КГГА угодил в громкий скандал

Экс-глава Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов наладил целую коррупционную сеть вместе со своими бывшими подчиненными. Так, чиновники департамента наживались на откатах и вовсю "отжимали" квартиры у пожилых жителей столицы.

Скандальные подробности были обнародованы в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом". "Крикунову мэр доверил взять под опеку все, как про них говорят чиновники, незащищенные слои населения (пенсионеры, многодетные, инвалиды). Сотни тысяч киевлян, на которых тратят из бюджета сотни миллионов. Тратят с нарушениями, то есть воруют. У самых бедных", – говорится в сюжете. (Чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу).

В частности, опубликовано запись разговоров Крикунова с подчиненной, финансовым контролером его департамента Ириной Сабищенко. Речь идет об откате с тендеров. Обсуждается доля, которую должны отдать заинтересованному лицу (в данном случае 20%).

Юрий Крикунов ТСН

"Я тут деньги принес, ношусь с ними, как дурак..." – сообщает в одном из телефонных бесед Крикунов. Сабищенко на месте не оказалось и она предложила чиновнику везти откат "прямо к нему" (речь об участнике махинации). Крикунов разозлился: "Не буду я уже теперь никуда везти!".

При этом, как выяснилось, тендеры – не единственный источник дохода департамента. Так, в другом перехваченном разговоре (беседуют все та же Сабищенко и некий "соучастник"), обсуждается квартирный вопрос. "Тут у меня есть одна такая интересная вещь. Вы всегда помогаете заниматься квартирами..." – начал было последний, но чиновница дала понять, что это не телефонный разговор.

Авторы сюжета поясняют, что речь о квартирах одиноких пожилых киевлян. "Как выяснили и покажут "Гроші", господин Крикунов и Сабищенко владеют более 30 квартирами. Большинство из них прошли процедуру так званого дарения, когда пожилые киевляне перед смертью отписывали недвижимость подставным людям чиновников", – сказано в сюжете.

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Причем, в телефонном разговоре жена Юрия Крикунова Светлана подтвердила журналистам, что на нее действительно оформлены квартиры, но якобы только две. На вопрос о том, как их семья получила данную недвижимость, женщина ответила: "Взяли деньги и купили".

Напомним, Кличко уволил Юрия Крикунова с должности директора Департамента социальной политики Киевской горгосадминистрации (КГГА) 14 мая 2019 года. Увольнение якобы произошло “по соглашению сторон”.

Крикунов занимал должность директора Департамента социальной политики КГГА с февраля 2015 года.

До вступления в "УДАР" он возглавлял Голосеевскую райгосадминистрацию, был членом партии "Реформы и порядок", а также входил в руководство "Нашей Украины". Кроме того, ему приписывали расхищение крупных сумм из Фонда соцзащиты инвалидов, которым в свое время он руководил.

Как пишут СМИ, Крикунов неоднократно оказывался в центре различных скандалов. Так, в октябре 2017 года стало известно, что он продолжает в “ручном режиме” и “втемную” распределять между общественными организациями Киева, часть из которых сомнительны, бюджетные средства по программе “Социальное партнерство”.

А в 2018 году возник скандал с компенсацией проезда в общественном транспорте льготников – депутаты Киевсовета заподозрили, что Департамент соцполитики очень сильно завышает расходы на проезд льготников ради обогащения себя и своих коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года выяснилось, что Крикунов под Новый год получил 60,8 тысяч гривень премии при окладе в 9,8 тысяч гривень. При этом в другие месяцы размер премии составлял от 1,5 до 6,6 тысяч гривен.

Известно, что официально у семьи Крикунова есть четыре квартиры в Киеве, несколько земельных участков в Киевской области, акции и корпоративные права на несколько предприятий, а также денежные сбережения (более 75 тысяч долларов).

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