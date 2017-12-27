Обокрали на 15 млн: в Киеве произошло дерзкое ограбление врача

В Киеве люди в балаклавах ограбили дом главного пульмонолога Украины Юрия Фещенко, украв у него имущества на сумму в 15 миллионов гривен.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Около 22:00 люди в балаклавах ворвались в дом 68-летнего Юрия Фещенко в Голосеевском районе столицы, связали врача и его 66-летнюю жену Наталью, и угрожая расправой заставили отдать драгоценности и деньги.

Отмечается, что академик Фещенко, согласно его декларации, имеет три квартиры, два земельных участка и два частных дома, ювелирные украшения.

Ограбленный мужчина днем вышел на работу, однако с прессой общаться не захотел – отказ журналистам объяснили проблемами со здоровьем. На звонки не отвечает ни сам академик, ни его жена.

Полиция до выяснения всех обстоятельств ограбление академика не комментирует. Единственное, что обещают правоохранители – это посадить за решетку на 15 лет грабителей, если их удастся разыскать и задержать.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве было совершено дерзкое ограбление валютчика.