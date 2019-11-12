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12 ноября • обновлено в 14:20
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Никаких попрошаек и торгашей: назван "черный список" пассажиров в метро Киева

1.6т
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В киевское метро запретили пускать попрошаек, мелких продавцов и расклейщиков рекламы.

Данное решение было принято во вторник, 12 ноября на пленарном заседании Киевского городского совета. В целом депутаты утвердили новые правила пользования столичным метрополитеном.

"Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом", – говорится в сообщении.

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Также было принято решение не пропускать в метро людей с "неопрятной внешностью".

"Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах", – отмечено в информации.

Для перевозки спортивного снаряжения (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) необходимо использовать чехлы. Также надлежащая упаковка должна быть для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Отмечается, что людям с недостатками зрения можно пользоваться метро с собакой-поводырем. Но животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Киевское метро

Киевское метро

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве перенесли полномасштабное внедрение единого электронного билета, которое было запланировано на 1 ноября 2019 года.

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Junio Van
Junio Van
Получается никто пользовать метро не будет? Там ведь больше нет никого! А, ну да, еще рагули остались... ))
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Он Алекс
Он Алекс
Junio Van, ты еб....тый?? Ну тогда все с тобой понятно....
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