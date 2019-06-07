ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
LadyCity

/Новости Киева

"Несколько раз выстрелил из воздушки": появились жуткие подробности убийства копами 5-летнего Кирилла

1.4тЧитать материал на украинском

Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилля Тлявова полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец были доставлены в участок в состоянии сильного алкогольного опьянения и не признавали совершение преступления.

Об этом "theБабель" рассказал исполняющий обязанности начальника Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Андрей Медуница. По его словам, Приходько был настолько пьян, что не узнал его.

"Они были пьяны. Понимали, что что-то сделали. Начали рассказывать, что "мы нигде никого не сбивали", думали, может ДТП. Я спросил: "Что вы такое делали, что люди жалуются на шум?" Иван говорит: "Да что, я несколько раз выстрелил из воздушки". Я сообщил прокурору, тот позвонил в ГБР", - рассказал Медуница.

Новости
Убийство ребенка под Киевом: Князев объяснил новую должность Ценова

В отделении Приходько и Петровец отказались проходить экспертизу на алкогольное опьянение. У одного из них, по словам Медуницы, удалось взять образцы с рук, которые помогут определить, остался ли на них порох после стрельбы.

В обоих для экспертизы также отобрали одежду. Но тест на алкоголь задержанные так и не прошли. Медуница объяснил это тем, что "была суббота".

Убитый ребенок и подозреваемые полицейские

Убитый ребенок и подозреваемые полицейские

Коллаж obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом полицейские подстрелили 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова. Ребенок умер умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам. Вскоре их задержали.

Недавно глава Нацполиции рассказал жуткие подробности убийства ребенка, отметив, что о его пулевом ранении стало известно с опозданием.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel