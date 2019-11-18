Нашлось в другом городе: киевлянин вернул угнанное "копами" авто. Видео

Киевлянин Максим Шкварко, у которого угнали Mazda 6, получил обратно свой автомобиль.

Как сказано в сюжете "ТСН", машину парню вернули в Черновцах.

Так, горожанка Ирина Величко рассказала, что ее муж приобрел авто на автобазаре в Ивано-Франковской области. Девушка отметила, что услышала историю об угнанной Mazda и поняла, что стала владелицей краденного.

"Мне это авто подарил муж для собственных нужд… Я была очень расстроена, но другого выхода мы не видели, как вернуть авто владельцу", – добавила она.

Позже в Киеве провели экспертизу, которая подтвердила, что идентификационный код авто был перебит.

Теперь полиции предстоит выяснить, как угнанное авто оказалось в Черновцах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлянин Максим Шкварко узнал, что в Харькове на его угнанном авто около месяца полицейские ездили на работу.

Полицейских из Харькова Артема и Виталия Герасимовых, которые ездили на работу на украденном у жителя Киева автомобиле Mazda, уволили из лав полиции за нарушение служебной дисциплины.

Все подробности о громком скандале читайте в нашем эксклюзиве.

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